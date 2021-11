Enquete A Fazenda: Dayane Mello, Gui Araujo ou Sthe Matos? Quem deve ganhar a Prova do Fazendeiro?

Dayane Mello, Gui Araujo e Sthe Matos foram indicados para a oitava Roça de "A Fazenda" 13, nesta terça-feira (9). Um deles, no entanto, terá a chance de se salvar da berlinda ao ganhar a Prova do Fazendeiro.

A dupla que perder a disputa, realizada no programa desta quarta-feira (10), enfrentará Tiago Piquilo na noite de eliminação.

O nome do oitavo eliminado do reality show da Record TV será anunciado ao vivo, na quinta-feira (11), pela apresentadora Adriane Galisteu.

Como foi a formação da Roça?

A noite começou com a Adriane Galisteu pedindo que Rico Melquiades, que ganhou a Prova de Fogo, abrisse o Lampião do Poder.

O influenciador digital leu os poderes das chamas amarela e vermelha, e escolheu ficar com a amarela e entregar a vermelha para Aline Mineiro.

Rico Melquiades ganhou uma imunidade com o Poder da Chama Amarela e pôde imunizar outra pessoa da votação dos peões (a pessoa, no entanto, poderia ser votada pela fazendeira da semana, Marina Ferrari, ou no "Resta Um"), e optou por Mileide Mihaile.

Logo após, a fazendeira da semana, Marina Ferrari, indicou Dayane Mello para a ocupar a primeira vaga na berlinda. Depois, os participantes iniciaram a votação para a segunda vaga.

Quem votou em quem?

Tiago - Sthe

Dayane - Sthe

Solange - Sthe

Gui Araujo - Valentina

MC Gui - Solange

Mileide - Solange

Rico - Sthe

Bil - Valentina

Sthe - Solange

Dynho - Solange

Valentina - Sthe

Aline - Sthe

Sthe, mais votada pelos peões, puxou Tiago Piquilo da baia para ocupar a terceira vaga da Roça.

Aline Mineiro leu o Poder da Chama Vermelha que recebeu de Rico Melquiades e teve que decidir entre ganhar R$ 5 mil e deixar o "Resta Um" seguir, ou ganhar R$ 10 mil e indicar o quarto roceiro. A ex-panicat escolheu a primeira opção, e a dinâmica continuou.

Quem salvou quem no "Resta Um"?

Tiago - Solange

Solange - Aline

Aline - Valentina

Valentina - MC Gui

MC Gui - Dynho

Dynho - Mileide

Mileide - Bil

Gui Araujo sobrou na dinâmica e ocupou a quarta vaga na berlinda. O ex-De Férias com o Ex vetou Tiago Piquilo da Prova do Fazendeiro.

