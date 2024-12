Dias após a filha nascer, Luan Santana faz show e se declara: 'Amor mais puro'

Dias após o nascimento da primeira filha, Serena, fruto do relacionamento com Jade Magalhães, Luan Santana se apresentou no Réveillon Amoré, em Maracaípe, Pernambuco, na segunda-feira (30).

No palco, ele se declarou à bebê: “Há dois dias conheci o amor mais puro. Serena, te amo”.

Os ex-participantes do BBB Gabi Martins, Flay, Laís Caldas e Gustavo Marsengo foram algumas das celebridades que prestigiaram o show de Luan.

Serena nasceu no dia 28 de dezembro, em São Paulo. No dia do nascimento, o sertanejo cancelou um show que faria em Balneário Camboriú para participar do trabalho de parto.

Logo após o parto, no entanto, Luan já voltou a cumprir sua agenda: ele se apresentou, no domingo (29), em Florianópolis e, ontem, em Pernambuco.

Na virada do ano, ele estará em Salvador, e no dia 1º de janeiro em Búzios, no Rio de Janeiro.

