Dia do Forró: Forrozeiros revelam desejos para o gênero nordestino em 2022

Anualmente, cantores e apaixonados por forró comemoram o dia 13 de dezembro como o "Dia Nacional do Forró". A data é marcada pelo nascimento de Luiz Gonzaga.

Em 2021, o gênero nordestino passou por altos e baixos. Pensando nisso, o É Hit — canal de música do Diário do Nordeste — pediu depoimentos dos cantores de forró sobre o que desejam para o ritmo e almejam realizar na carreira em 2022.

Waldonys

O cantor e sanfoneiro Waldonys, herdeiro musical de nomes como Dominguinhos, falou na trajetória de Luiz Gonzaga e revelou projeto em comemoração ao aniversário de 50 anos.

Márcia Fellipe

A cantora Márcia Fellipe lembrou da recente comemoração dos forrozeiros na transformação do gênero nordestino em patrimônio imaterial brasileiro e também falou das novidades da carreira para 2022.

"Hoje o forró tem muito o que celebrar, ainda mais no aniversário do inesquecível Luiz Gonzaga. Onde ele estiver tem muito o que comemorar, pois o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) acaba de reconhecer o forró como Patrimônio Cultural do Brasil! As expectativas são as melhores possíveis, depois desse reconhecimento merecido. Para 2022 vem muitas novidades, singles e parcerias inéditas", declarou Márcia Fellipe.

Matheus Fernandes

O cantor Matheus Fernandes, dono do hit "Baby Me Atende", desejou a continuidade da crescente do forró nas plataformas digitais e a retomada de eventos.

Ainda para 2021, Matheus Fernandes pediu ajuda ao público na votação de "Melhores do Ano" da TV Globo.

Iara Pamella

Legenda: Iara Pamella gravou clipe da canção "Digitando" nesta semana Foto: Reprodução/Instagram

A cantora de forró Iara Pamella deseja um ano ainda melhor para o forró em 2022. Ela foi uma das afetadas pela paralisação de eventos por conta da pandemia.

"O que eu desejo é que tenha muito trabalho pro forró em 2022 e grandes parcerias e muita união. E o que eu desejo realizar em minha carreira é viajar todo Brasil", declarou a forrozeira