Cantor Marlon fala sobre dias difíceis após ter contraído Covid-19

O cantor sertanejo Marlon, 44, que fazia dupla com Maicon, falou sobre sua internação por Covid-19 nesta quarta-feira (3). No Instagram, o artista contou que passou por momentos difíceis nos oito dias em que esteve internado, e publicou uma foto em um hospital privado, em Santa Catarina.



"Hoje quero agradecer pela minha vida despindo-me de toda 'vaidade' dela. Foram dias difíceis que passei por conta do Covid e só Deus sabe o que eu passei para estar aqui hoje escrevendo pra vocês. Dias que pensei que não fosse passar, manhãs que achei que não fosse acordar e não teria força para respirar aquilo que de mais abundante temos, o oxigênio!", escreveu ele na rede social.



O sertanejo escreveu uma série de agradecimentos aos familiares e aos fãs que o acompanham nas redes sociais. "Quero começar agradecendo à minha família que esteve ao meu lado o tempo todo me apoiando quando eu mais precisei! Eles foram indispensáveis na minha recuperação numa corrente de oração com meus amigos e fãs de todo Brasil! Obrigado às centenas de mensagens que recebi de todo Brasil das pessoas torcendo pela minha recuperação".

Por fim, sinaliza que melhorou após os oito dias, e irá sair do hospital: "Hoje deixo o hospital depois de 8 dias e vejo a vida de uma outra forma com certeza! Que Deus possa cuidar da minha vida e daqueles que estão nos leitos por todo Brasil precisando muitas vezes de um milagre! A ele toda honra e toda glória".

A namorada do sertanejo, a psicanalista Maria Clara, que está grávida de Marlon, também comemorou sua volta para casa. "Obrigada, Senhor! Papai está de volta... Terminar a recuperação no colo de mãe. Amo vocês", escreveu ela como legenda dos vídeos postados em seus Stories.