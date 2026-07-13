Cantor de forró sofre acidente a caminho de Icó, no Interior do Ceará

O carro do cantor Kadu Martins, famoso pelo hit "Halls na Língua", se envolveu em um acidente durante uma viagem para o município de Icó, no Centro Sul do Ceará, na madrugada desse domingo (12).

Pelas redes sociais, o artista disse que o veículo quase se chocou diretamente com um caminhão que vinha no sentido oposto. "Os dois motoristas conseguiram livrar a gente do pior", explicou.

Martins também mostrou que o caminhão saiu da pista em direção à área de mata. Já o carro em que estava teve arranhões na lateral e foi jogado para o acostamento. Apesar do susto, ele e os outros passageiros não ficaram feridos.

Legenda: Veículos envolvidos no acidente sofreram arranhões e saíram da pista. Foto: Reprodução.

"Me envolvi em um acidente, mas estou bem. Foram apenas danos materiais para ambos os lados, graças a Deus", disse o cantor.

Ele também agradeceu o apoio da família e dos fãs. "Só agradeço a Deus e a minha família por estar ao meu lado. Mais uma vez, muito obrigado a todos que mandaram mensagem", finalizou.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) para mais informações. Quando houver resposta, a matéria será atualizada.

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Cantor teve apresentação cancelada

Devido ao ocorrido, a organização do Festival Forricó, sediada no município cearense para onde Kadu Martins se deslocava, cancelou a apresentação dele marcada para o fim de semana.

"Manifestamos nossa solidariedade ao artista, sua equipe e familiares, desejando uma pronta recuperação", manifestou o perfil do evento.