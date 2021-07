Batista Lima, ex-Limão com Mel, aparece careca após transplante capilar

Uma das vozes mais conhecidas do forró eletrônico, o cantor Batista Lima apareceu careca em uma foto no Instagram, nesta quinta-feira (15). O pernambucano realizou um transplante capilar.



"Pouco mais de 10 anos após o primeiro trabalho, volto a cuidar de Batista Lima. Em breve, seus fãs verão o resultado da técnica FUE no seu transplante de cabelo. Sinto-me novamente honrado com a confiança", declarou o médico Fernando Basto em rede social.

Legenda: Batista Lima durante consulta médica Foto: Reprodução/Instagram

"Estou parecendo com quem, com esse visual temporário? Terceiro dia pós cirurgia capilar", brincou o cantor em publicação.



Em comentários nas redes sociais, amigos de Batista Lima nomearam ele de Charles Xavier — personagem da franquia X-Men.

Conheça técnica capilar

Na técnica chamada por Follicular Unit Extraction (FUE), as unidades foliculares são extraídas uma a uma, com micro extrações no couro cabeludo feitas com aparelho de última geração, de delicada precisão.

Em uma única sessão, são extraídas de 2 a 4 mil unidades foliculares, que podem render acima de 10 mil fios de cabelos.