Bailarinos do tradicional American Ballet Theatre dançam 'Tubarão Te Amo'; veja vídeo

Os bailarinos do American Ballet Theatre, de Nova York, chamaram atenção nas redes sociais por realizar os passos de uma dancinha famosa no Brasil. Os componentes do grupo publicaram no TikTok um momento de descontração ao som de "Tubarão, Te Amo", hit criado por LK da Escócia.

O elenco está em cartaz com o balé "O Quebra-Nozes". No vídeo postado no domingo (18), no perfil oficial da instituição, os bailarinos estão caracterizados como camundongos, parte do exército do Rei dos Camundongos, que declara guerra ao Quebra-Nozes.

Veja dançarinos ao som de "Tubarão, Te Amo":

Ao todo, a publicação ganhou mais de 1,9 milhão de visualizações no TikTok.

Hit nos Estados Unidos

A música “Tubarão Te Amo” subiu diretamente para o Top 3 do Spotify americano, na categoria "Daily Viral Songs USA", no dia 5 de dezembro.

A letra “Tubarão Te Amo” de DJ LK da Escócia é assinada por MC Ryan SP, MC Daniel, MC Jhenny e MC RF.