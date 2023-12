Ary Mirelle exibe tatuagem que inspirou música de João Gomes, e cantor brinca: 'oxe, apague'

A influenciadora Ary Mirelle, noiva de João Gomes, tem uma tatuagem que inspirou uma nova música do cantor pernambucano, parte do novo álbum dele, "De Norte a Sul". No Instagram, na quinta-feira (30), ela divulgou a imagem do desenho na cintura e João brincou: 'oxe, apague'.

A marcação na pele de Ary Mirelle inspirou a faixa 'Na Sua Cintura', com o trecho "Na tua cintura tem o mar para eu me afundar". "Se já lançou, isso quer dizer que já pode falar a vocês o motivo da música lá da cintura, né?", questionou a moça antes de divulgar a imagem.

Foto: reprodução/Instagram

A foto mostrada por Ary Mirelle é antiga e nela a jovem aparece de biquíni, ao que João Gomes brincou sobre estar com ciúmes. Logo em seguida, ele falou sobre a saudade da noiva.

"Saudade de ficar te curtindo o dia inteiro, te abraçando e até brigando às vezes. Daqui a pouco estou em casa, meu amor. Foi Deus que te colocou no meu caminho. Você é uma pessoa iluminada", disse o cantor.

Legenda: João Gomes e Ary Mirelle se declararam nas redes sociais Foto: reprodução/Instagram

Ary também respondeu a mensagem afetuosa do companheiro. Os dois esperam Jorge, primeiro filho do casal. "Agora tô chorando logo cedo kkkk eu te amo, amor. Fico com tanta saudade quando tá longe. Amanhã é dia de matar a saudade. Obrigada por tudo sempre, meu melhor amigo. Deus te abençoe todos os dias, ele sabe de seus esforços", reforçou.