Anitta passa férias nas exóticas Ilhas Socotra, no Iêmen; conheça o arquipélago

O destino escolhido por Anitta para passar as férias, as Ilhas Socotra, arquipélago que pertence ao Iêmen, chamou a atenção dos fãs da artista pela beleza. “Isso não é inteligência artificial”, escreveu a cantora ao publicar uma série de fotos da viagem no Instagram, diante de paisagens que mais parecem ter saído de um sonho. Mas, afinal, que lugar é esse?

As Ilhas Socotra são um dos raros refúgios de paz no Iêmen, país devastado há mais de uma década por uma das guerras civis mais sangrentas da atualidade. Enquanto o território continental é consumido por combates entre rebeldes houthis, forças leais ao governo deposto e separatistas do sul, o arquipélago, situado a cerca de 400 quilômetros da costa, mantém uma surpreendente tranquilidade. Mesmo diante dos impactos do conflito, Socotra busca retomar o turismo e voltar a receber visitantes do mundo todo.

Conhecido como a “Galápagos do Índico”, o arquipélago abriga uma impressionante variedade de espécies que só existem ali. Reconhecido pela Unesco como Patrimônio Natural da Humanidade, Socotra encanta com suas águas azul-turquesa, onde golfinhos nadam livres, e praias de areia clara dignas de cartão-postal. Em contraste, nas montanhas e planícies áridas, árvores de formatos exóticos criam um cenário quase surreal.

Aproximadamente 50 mil pessoas vivem nas ilhas, sendo a maioria concentrada em Socotra, a principal. As outras três, Abd al Kuri, Samhah e Darsah, são menores e praticamente desabitadas, conhecidas como “Os Irmãos”. Localizado entre o litoral sul do Iêmen e o Chifre da África, o arquipélago está mais próximo da Somália do que da cidade iemenita de Aden, o que o ajuda a permanecer distante dos confrontos.

Mapa do turismo

Esse isolamento começou a mudar em 2020, quando Socotra passou a integrar a zona de influência do Conselho de Transição do Sul, grupo separatista aliado aos Emirados Árabes Unidos. Desde então, o arquipélago tenta se recolocar no mapa do turismo internacional. A principal rota aérea é operada pela Air Arabia, com voos semanais de Abu Dhabi à capital local, Hadibu.

Outra opção, menos estável, é o voo da Yemenia, companhia aérea nacional, que parte do Cairo, no Egito, com escala em Seiyun. Essa rota tradicional, frequentemente afetada pela guerra, reforça o desafio logístico de visitar o local.

O verdadeiro luxo de Socotra está em sua natureza. Isolado há milhões de anos, o arquipélago desenvolveu uma fauna e flora únicas. Das 825 espécies de plantas identificadas, 307 são exclusivas das ilhas. A mais famosa é a árvore sangue-de-dragão, com copa em forma de guarda-chuva e seiva avermelhada.

Outras espécies notáveis são a árvore-do-pepino e a rosa-do-deserto local. Nas trilhas, visitantes encontram fontes naturais e vistas de tirar o fôlego, como a da montanha Homhil. Outro cenário de destaque é Arher, onde dunas de areia branca de até 300 metros se encontram com o mar azul-turquesa. É ali, nesse encontro que Socotra revela sua essência: um pedaço intocado do planeta, que resiste à guerra e ao tempo.