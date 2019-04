Seca põe 26 cidades cearenses em Situação de Emergência

Embora a quadra chuvosa deste ano esteja sendo generosa para diversas regiões do Estado, alguns municípios de distintas regiões cearenses continuam a sofrer com as chuvas irregulares, tendo por consequência uma crise no abastecimento hídrico destes municípios.

Com o objetivo de auxiliar as localidades afetadas, a vice-governadora do Ceará, Izolda Cela (PDT), no exercício do cargo em razão da ausência do governador Camilo Santana (PT), em viagem oficial à China, assinou Decreto na última sexta-feira declarando Situação de Emergência em 26 dos 184 municípios do Ceará;

O texto considera que “a irregularidade das chuvas e as elevadas temperaturas vêm comprometendo o armazenamento de água, causando sérios problemas ao abastecimento, inclusive para o consumo humano e animal desde o ano de 2012, reduzindo o padrão de qualidade de vida da população”.