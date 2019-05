Inscrições para o Encceja 2019 encerram nesta semana; confira cronograma

Brasileiros que desejam obter a certificação do ensino fundamental ou médio por meio do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2019 têm até a próxima sexta-feira, 31 de maio, para realizar a inscrição. O procedimento deve ser efetuado no sistema do Encceja. Neste mesmo período o sistema também está recebendo a solicitação de atendimento especializado.

Estão aptos para participar do Encceja 2019 brasileiros que não concluíram a etapa de educação básica e que tenham pelo menos 15 anos para pedir a certificação do ensino fundamental e 18 anos completos para a certificação do ensino médio. Só tem direito ao certificado quem consegue a nota mínima exigida em cada uma das quatro provas, mais a redação.

Maiores de 18 anos podem fazer o exame para o ensino médio direto, mesmo que não tenham completado o ensino fundamental.

Cronograma Encceja 2019

20 a 31 maio: inscrições

20 a 31 maio: solicitação de Atendimento Especializado

3 a 7 junho: solicitação de Atendimento pelo Nome Social

7 de junho: resultado da solicitação de Atendimento Especializado

10 a 14 junho: recurso de solicitação de Atendimento Especializado

14 junho: resultado da solicitação de Atendimento pelo Nome Social

21 junho: resultado do recurso de solicitação de Atendimento Especializado

17 a 21 junho: recurso da solicitação de Atendimento pelo Nome Social

26 junho: resultado do recurso da solicitação de Atendimento pelo Nome Social

25 agosto: aplicação do exame