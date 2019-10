Teremos um outro Ceará daqui pra frente?

Nas derrotas ou nas vitórias, ficam sempre as digitais de erros e acertos para quem se liga nos detalhes.

Há quem diga que Deus mora nos detalhes, só que o diabo habita na periferia deles.

Na vitória contra o Avaí, o Ceará foi o retrato fiel de um time tresloucado, disposto a arrancar o resultado à fórceps.

Contra o Santos, apesar da derrota, o alvinegro foi um time sereno e consciente para a urdidura do esquema tático arquitetado por Adilson Batista.

Com os dois volantes – Ken e William Oliveira – na caça, Fabinho fez uma partida admirável, como meia pela direita.

Por dentro Galhardo e Baixola, que não são tão “atacantes” assim, mas que foram à luta, e no lado esquerdo, a fortíssima atuação do lateral João Lucas, o mais influente jogador nas investidas alvinegras para o ataque.

Lima, além do golaço marcado, se dispôs a dar uma contribuição maior na marcação.

Como ponto negativo, a total falta de condições do bom goleiro Diogo Silva de jogar com os pés.

Num momento do jogo, implorou para que a bola não fosse recuada para ele.

Sampaoli colocou o Santos disposto num 3-4-3(WM). Achou que a bola seria propriedade do seu time e acabou se dando mal, na primeira etapa.

No segundo tempo, o Ceará sofreu um abafa duradouro do Santos, baseado nas viradas de jogo e freqüentes jogadas áreas.

Nesse momento, deu para perceber que o alvinegro já não tem o poder de resistência dos tempos de Lisca, ancorado na diminuição de espaços e nas dificuldades postas para finalizações do adversário.

De qualquer forma, deu para avaliar a mudança no espírito da equipe, respaldada numa calma, até surpreendente, para superar desgaste emocional e físico.

Ah, um detalhe que não pode faltar no campo das habituais lamentações e que não se refere ao VAR: Éverson, ex-alvinegro de Porangabuçu, fez duas defesas salvadoras no inicio e no finzinho do segundo tempo, em finalizações de Baixola e Bergson.

Ao lado da bola que rola, vida que segue.