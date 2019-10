Sou catalão, pelo tanto espanhol

Nós, catalães, somos maioria que também nos sentimos profundamente espanhóis. Ser catalão é ser espanhol. Não entendemos a identidade da nossa terra de origem sem a da nossa nacionalidade. Como as nossas bandeiras, a da Catalunha e a da Espanha, as nossas cores são as mesmas, nos misturamos, nos entendemos, nos estimamos e nos respeitamos como o que somos: compatriotas, espanhóis dentro de um conjunto maior: a União Europeia.

Sempre fomos conhecidos pelo "seny": o senso comum, a negociação. Os Governos da Espanha podiam contar com o apoio dos votos nacionalistas catalães no Congresso para assegurar a estabilidade. Conforme foi se desenvolvendo o Estado Autonômico (em alguns aspectos mais federal que o Brasil), as competências superiores de Andalucia, Catalunha, Galícia e o País Basco foram-se diluindo no conjunto das 17 Comunidades Autônomas que formam a Espanha.

O desenvolvimento autonômico tirou da Catalunha o estatuto especial que lhe outorgava a Disposição Transitória 2ª da Constituição. Os políticos catalães não o aceitaram. Devia-se reconhecer o "fato diferencial" catalão. Neste sentido, tampouco se aceitava o Estado Federal porque se dilui o "fato diferencial".

Os nacionalistas catalães não querem ser iguais: querem ser diferentes. Ao não ter conseguido o pacto fiscal para ter os mesmos privilégios históricos que tem o País Basco dentro da Espanha, agora querem ser independentes. No Brasil, este tipo de discurso lembra aquele que em ocasiões teve São Paulo, a "locomotora", com o Nordeste.

Como catalão de Barcelona, cidade até agora vanguardista, acredito em Catalunha e na Espanha e espero que se imponha o diálogo, mas sempre dentro da Constituição. Os constitucionalistas e sensatos somos a maioria, como é reconhecido pelo próprio barômetro do Governo da Catalunha. Só o sistema eleitoral da Lei d'Hondt concede vantagem às províncias catalãs onde os independentistas são a maioria. Como no Reino Unido com o Brexit, o interior confronta-se às cidades maiores, como Barcelona, que representa melhor a diversidade e o dinamismo da Catalunha, quer dizer, o futuro. E acredito no Brasil, onde invisto há muitos anos no Estado do Ceará. Estamos juntos.

Juan Bru

Empresário catalão