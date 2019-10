Reduzir casos de câncer de mama é um desafio de todos

O câncer de mama é o tipo de câncer que mais mata mulheres no Brasil e no mundo. Embora seja uma doença curável, o número de mulheres que vem a óbito pela doença é assustador. No Brasil morrem cerca de 60 mil mulheres todos os anos por câncer de mama.

Conscientizar a população para a importância da prevenção, do autocuidado, do diagnóstico e tratamento precoce é um desafio de todos nós.

Quebrar os tabus que envolvem a questão também é muito importante!

São muitas as mulheres que não fazem mamografia por medo da dor, por medo de descobrir a doença. Algumas, cientes de que estão doentes não procuram tratamento por medo de perder o cabelo, de destruir o relacionamento. Todos esses preconceitos precisam ser superados.

Além de tudo, um grave problema se coloca diante do enfrentamento ao câncer de mama: a dificuldade das mulheres conseguirem encaminhamento para realizar a mamografia, conseguirem realizar o exame, a biópsia, o tratamento.

A cidade de Fortaleza tem um déficit de 20 mil mamografias. Há necessidade de descentralizar e divulgar os serviços. A Prefeitura de Fortaleza esse ano já gastou 60 milhões em publicidade, e não se vê uma propaganda voltada ao estímulo para as mulheres realizarem a mamografia.

Nosso mandato aprovou na Câmara Municipal a Indicação 705/2017 que prevê a obrigatoriedade da SMS enviar carta de sensibilização e de orientação para as mulheres com 40 anos de idade, cadastradas nos bancos de dados da Secretaria, para fazerem exame de mamografia.

Também aprovamos a Indicação 696/2017 que prevê a criação de Comitês Populares de Prevenção e Combate ao Câncer de Mama em todas as Regionais de Fortaleza. Para superar uma doença tão devastadora como essa, é preciso compromisso real dos governos com a vida das mulheres. E isso passa por priorização no orçamento.



Larissa Gaspar

Advogada e vereadora de Fortaleza