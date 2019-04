O tema “Psicologias em Reflexão” surge em alentada revista editada pela Academia Brasileira de Psicólogos Escritores – a ABPE – movimentando o lado literário dessa ciência que estuda e cuida da alma. Deambula o império dos sentimentos que nos animam nesta existência física.

O diretor-presidente da ABPE é Francisco de Assis Almeida Filho – livreiro, membro de várias associações culturais e figura ativa na vida intelectual cearense. Ele integra a Academia Metropolitana de Letras de Fortaleza – Amlef –, na Cadeira 12 cujo patrono é o escritor e sociólogo Jáder de Carvalho. Como empresário da indústria gráfica, é consultor editorial e presidente da Premius Editora. Membro fundador da Associação Cearense dos Escritores (ACE), integra ainda a União Brasileira dos Escritores (UBE).

Assis Almeida é realmente apaixonado por literatura. Trabalha com livros. É editor e pesquisador de muita reflexão. Em estudos de nível superior é formado em Psicologia. Tem raízes profundas no estudo da mente humana. Sua vocação para os livros, para a cultura, o fez presidente da ABPE, uma jovem e promissora agremiação, fundada em 2014. À frente da Academia, Assis Almeida comanda a publicação do volume 1, número 2, da Revista Academia Brasileira de Psicólogos Escritores trazendo como eixo temático “Psicologias em Reflexão”. O volume reúne uma plêiade de bons autores psicólogos voltados para as letras.

A Revista da Academia Brasileira de Psicólogos Escritores tem expressão e soberbo conteúdo no contexto intelectual da categoria. Assis Almeida editou o livro ora em comento, de leitura acessível a quem gosta de literatura diversificada.

“Psicologias em Reflexão” tem suporte para interessar leitores de todas as categorias funcionais. Lições em estilo de rara naturalidade repercutindo bem no campo do conhecimento humanístico. O tema de psicologia está em evidência na vida moderna, notadamente vinda em reflexão produtiva. Um aprendizado espontâneo sem o crivo das aulas de metodologia dirigida.