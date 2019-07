Ponto de equilíbrio

É no enfrentamento das adversidades, ou mais especificamente nas crises, independentemente de onde se localizam os estímulos que se criam em favor das opções, que se presta a sua reversão, nem sempre exitosa. Não se pode, contudo, deixar de registrar exemplos que se perpetuaram ao longo dos tempos, se revelando sustentáveis, particularmente, quando o seu pano de fundo é proveniente do ambiente institucional com repercussões diretas sobre os segmentos político, econômico e social. Neste contexto e com fundamento socioeconômico se destacam as vertentes produtivas com a contribuição do mundo dos negócios - enquanto gerador de talentos a serviço da compreensão universal, assim como da geração de empregos - não obstante suas imperfeições. Esse tema tem tudo a ver com a atual conjuntura política, econômica e institucional. Como contraponto a conjuntura desfavorável é preciso reanimar os seus atores - dentre esses os de caráter produtivo assim como novos pretendentes ao mercado, onde quer que estejam vislumbrando novas possibilidades de geração de renda como ocorre tradicionalmente nos Países em desenvolvimento. O apelo no curto prazo é dar seguimento aos estímulos à geração de emprego e renda, através do fortalecimento dos micros, pequenas, médias e grandes empresas - assim como a criação de novos estímulos que sejam capazes de suprir as demandas periféricas com criatividade. A opção sugerida deve ser compatível com a cultura nativa - afinal o Brasil sempre será mestre no tema da busca de novas oportunidades de negócios, particularmente, quando envolver o segmento dos pequenos e médios negócios. Este mote se aplica com propriedade ao ambiente das organizações - particularmente em favor de motivações lucrativas. É assim e sempre será a busca incessante pela concretização dos temas que expressam com fidelidade as relações do ambiente mercadológico com as organizações produtivas.