Arquivo Diário do Nordeste

O advogado Hélio Winston Leitão foi nomeado pelo governador Camilo Santana para presidir o Conselho Diretor da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Estado do Ceará - ARCE.

É a segunda vez que ele é designado para a função.

O mandato é de dois anos, a partir da data de publicação do ato de nomeação no Diário Oficial do Estado, , neste dia 1º de outubro de 2019.