O jeito de investir está mudando

De pouco tempo para cá, temos observado mudanças significativas no comportamento dos indivíduos em relação aos padrões de consumo, acesso à informação e notadamente no modo de interação pelo advento das redes sociais.

Seguindo essa tendência, a maneira como as pessoas e as empresas investem seu dinheiro também está mudando, e muito! Tradicionalmente, os investimentos são realizados nos bancos onde se possui conta corrente. Isso não é mais bem assim. O setor onde atuam os grandes bancos é caracterizado pelo oligopólio, ou seja, poucas instituições dominam a oferta do serviço, gerando uma má qualidade no atendimento e, principalmente, ineficiência na gestão dos recursos aplicados pelos clientes. O fato é que os grandes bancos não precisam fazer força para captarem recursos no mercado. O custo médio de captação deles é baixíssimo.

Diante desse cenário, as plataformas abertas de investimento vieram para ficar. A lógica é que as pessoas, além do banco onde estão suas conta correntes, possam ter acesso a outras possibilidades de investir seu dinheiro. O modelo consiste na presença do Assessor de Investimento, que é um profissional habilitado e autorizado a atuar nesse mercado. O trabalho do assessor, dado a uma proximidade maior com o investidor, é identificar em detalhes o perfil de cada um e, a partir daí, sugerir e apresentar, de maneira independente, sem privilegiar nenhuma instituição financeira, alternativas de investimento adaptadas ao perfil verificado do investidor.

Esse modelo, consolidado nos EUA, alavancou o surgimento de diversas gestoras independentes de recursos. Alternativa de investimento aos bancos, as gestoras são instituições com elevado padrão de atendimento e caracterizadas fundamentalmente pela alta qualidade na gestão de ativos financeiros.

Olhando para o futuro, a única certeza que temos é que, em se tratando de investimentos, as condições atuais de mercado sofrerão mudanças significativas.