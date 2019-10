O livro infantil desperta interesse desde a ilustração que sempre combina com a "historieta" relatada. É o conto de história movido da espontaneidade do autor, notadamente quando este é pai.

As imagens saltam aos borbotões firmando caracteres surpreendentemente vivos. Assim sendo, fomos encontrar "Duquito Lambedor" - personagem criado por Davidson Nunes - um dentista, por formação profissional.

Davidson contou uma amizade sincera "entre uma criança e um cachorro". É história de amor e companheirismo dentro de clima extra de alegria.

"Duquito Lambedor" é o Gigante Mansinho da jornada de imaginação fértil de Davidson. Ele viaja no tempo de criança e volteia com agradável humor e leveza de um esteta na arte de encantar as crianças sonhadoras. História simples.

Sem qualquer rebuscado.

Figuras retemperadas de entusiasmo por ser uma ilustração do próprio autor. Desenho, estrutura e toda uma produção infantil impecável ao que se propõe.

Assim nasce um talento para divertir a gurizada. Dentista desses que desejam ver um sorriso perfeito. O certo é que "Duquito Lambedor - O Gigante Mansinho" tem a base sólida de uma recreação cultural muito bem talhada.

Texto e contexto num traço revelando boa técnica na "contação de história" da atualidade tão rica em movimento.

Ação primorosa num derrame de contentamento puro onde o riso acompanha a narrativa romântica de sereno desfiar para um evoluir de emoção tipicamente saudável. Livro de coração para contagiar o público infantil na seara de sonhar de pura satisfação, como na época do "faz de conta", de Monteiro Lobato.

A boa história que não vai deixar nunca de pontuar no teatro infantil da alegria.

Paulo Eduardo Mendes

Jornalista