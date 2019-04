O contador social é o profissional formado em Ciências Contábeis, que vem despontando no atual cenário político e econômico com o objetivo de fortalecer o entendimento da contabilidade junto aos profissionais que atuam em políticas públicas, preferencialmente nas categorias referendadas pela Norma Operacional Básica de Recursos Humanos, do Sistema Único de Assistência Social (NOB/RH/SUAS), e de Acordo com a Resolução do Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) nº17 de 20 de junho de 2011.

Na atualidade, é fundamental que o Contador "Social" fomente e socialize também junto a assistentes sociais, psicólogos, advogados, administradores, antropólogos e sociólogos, dentre outras categorias que tratam de temáticas como o PPA, LDO e a LOA. Estes são, de certa forma, assuntos ariscos que exigem uma maior contribuição do contador, permitindo que sejam mais bem digeridos, compreendidos e trabalhados no dia a dia dos gestores de políticas públicas de direitos, a exemplo das direcionadas à criança e ao adolescente, idosos, a pessoas com deficiência, e às políticas setoriais, como a assistência social, de esporte, cultura e lazer.

Temas anteriormente considerados de difícil compreensão são, agora, com apoio do contador social, mais bem pesquisados e estudados por leigos e representantes de organizações governamentais e da sociedade civil. Isso permite maior pluralidade de ideias, de opinião, participação e acompanhamento técnico e cidadão na execução dos programas, ações e políticas desenvolvidas por gestores públicos e privados.

O profissional formado no passado recente, em Ciências Contábeis, para tratar especificamente de números, começa a tornar-se um profissional de visão mais ampliada, atuante não apenas com números e jurisprudências contábeis, como antes, mas também, com a dimensão social que a profissão e o mundo atual requer.