O cratense tem o sadio bairrismo de ressaltar os valores da Terra. Recentemente, lemos “Antologia”, livro enfocando “Nossos Escritores”. Crônicas, contos e poesias, no roteiro dessa obra editada em Crato. Povo voltado para a cultura de raízes ali no solo caririense. Nos Contos da “Antologia – Nossos Escritores”, encontramos vinte desses paladinos da boa escrita trazendo suas histórias aureoladas por inspiração destacadamente coloridas pela espontaneidade dos textos vivos.

Alfredo F. Temóteo e Jurandy Temóteo conseguem os loiros dessa vibrante vitória editorial ao reunir exponenciais da cultura cratense, num volume de Contos em nível maior da própria cultura cearense. “Nossos Escritores” agrupados pela Aprovíncia-Editora, paradoxalmente deixando a ideia de província para ir além ao crescimento das letras do município de Crato. Leitura completa nessa literatura contista. Repetição do êxito da “Antologia” de Crônicas, deixando o leitor ansioso para o encontro com a “Antologia” das Poesias.

Escritores de Crato, do Ceará e do Brasil, numa forma de perpetuar a produção clássica dos bons livros. “Nossos Escritores” têm estrutura para vencer fronteiras e pairar sobranceiras na literatura do nosso País. Essa gente que escreve faz história pela disciplina e correção dos temas ofertados na linguagem universal de retratar contos exatamente no aspecto e natureza do que se propõe. Demonstram ser, todos eles ali reunidos, verdadeiros estetas de bom vocabulário. Todos contando histórias sem qualquer assomo de vaidades improdutivas.

Os vinte contistas da “Antologia-Nossos Escritores” estão diplomados na forma superior de quem escreve por amor. O Crato está sempre na linha de frente das jornadas culturais do Estado do Ceará. Ressalte-se o empenho do cratense em preservar os valores tão vinculados às motivações de produzir para os leitores em geral.