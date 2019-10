Momentos de meditação

Segundo Voltaire, "uma coletânea de pensamentos é uma farmácia moral onde se encontram remédios para todos os males". Muitas vezes, refletir sobre uma simples frase pode ser mais importante do que a análise de um texto consubstanciando ideias sofisticadas e de difícil interpretação.

Falar ou escrever demonstrando saber por vaidade é fácil; no entanto, pensar de forma justa e criteriosa é um desafio comportamental significativo ligado à formação ética e moral de uma pessoa. Infelizmente, pode acontecer que decisões sejam tomadas sem uma base reflexiva, mas ao sabor das ondas e distantes do sentimento da solidariedade. É fundamental o surgimento de boas sementes no nosso interior.

Por sua vez, afigura-se importante a liberdade de pensamento. Dentro desta linha de referência, elaboramos dez pensamentos para o leitor meditar e, concordando ou não, procurar a sabedoria, pois como disse Sócrates.

"A sabedoria começa na reflexão".

Eis os pensamentos:

1 - Geralmente, a paciência nos leva à alegria e a impaciência à tristeza.

2 - Perdoar chega a ser fácil; esquecer nem tanto.

3 - Para alguns, a vida significa desilusão; para outros, esperança, confiantes nas forças do coração.

4 - A verdadeira liberdade encontra-se nas atitudes tomadas com dignidade.

5 - No sorriso de uma criança, percebem-se a virtude da pureza e a vontade de viver.

6 - Os ensinamentos de Deus não significam obrigação, mas indicam o bem e o verdadeiro caminho para a vida.

7 - O amor sincero é aquele que nada pede e tudo dá.

8 - A fé é o caminho da verdade; a razão é consequência do julgamento interior. Unidas mostram o saber viver.

9 - Deve-se buscar o sentido da vida e não a vida sem sentido.

10 - Os bens materiais devem ser um meio e não um fim.

Encerramos este pequeno texto lembrando Victor Hugo: "Admiro as pessoas que pensam, mesmo aquelas que pensam diferente de mim".

Gonzaga Mota

Professor aposentado da UFC