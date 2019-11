Fazendo as contas #8: 10 fatos que você precisa saber sobre as 9 rodadas finais da Série A

Você que já está acostumado a conferir o nosso "Fazendo as Contas", hoje terá uma forma diferente de ver a situação dos clubes. Foi finalizada 29ª rodada da competição. Agora só faltam 9 partidas para o fim da competição (27 pontos disponíveis). O Fortaleza precisa de mais 10 pontos para atingir o número seguro de 45 pontos, que o mantém na Série A 2020. Já o Ceará, precisa de 12 pontos para chegar ao mesmo objetivo.

Sem delongas, listamos 10 informações importantes que você precisa saber para essa reta final do Brasileirão. Confira:

1- O Z-4 já virou Z-3

O Avaí só pode chegar a 44 pontos (se vencer os 9 jogos, o que seria um milagre). Portanto, está virtualmente rebaixado. Não será levado em consideração na nossa contagem. Porém, ele será muito importante no decorrer da competição. Enfrenta 4 times da zona de rebaixamento (Botafogo, Fluminense, Cruzeiro e Chapecoense) e pode ser decisivo.

2-Novos integrantes

Atlético/MG e Chapecoense entraram na briga, mas por motivos diferentes. O galo mineiro começou a enfrentar sequência de derrotas, e agora ocupa posição abaixo do Fortaleza, portanto, ameaçado. Já a Chapecoense, que poderia estar em situação semelhante ao Avaí, também ganhou sobrevida com vitória fora de casa.

3- Oito na disputa

No momento, 8 times se encontram na disputa direta contra o Z-3 (Avaí não conta mais): Fortaleza, Atlético/MG, Botafogo, Ceará, Cruzeiro, Fluminense, CSA e Chapecoense. Tal grupo pode mudar com o passar das rodadas, seja com times consolidando rebaixamento antecipado (Chapecoense maior candidato), como outros saindo da briga (casos de Fortaleza, Atlético/MG, Ceará e Botafogo). Outras equipes também, dependendo de uma sequência de derrotas, podem voltar pra "confusão" (Vasco principalmente).

4- Confrontos diretos

Fortaleza e Atlético/MG são os times com mais confrontos diretos. O Leão enfrenta Atlético/MG, Ceará, CSA e Fluminense. Já o Galo, o próprio Fortaleza, Botafogo, Cruzeiro e Fluminense. Outro dado é que Fortaleza e Chapecoense são os times que mais têm confrontos diretos em casa.

5- Clássico-Rei decisivo?

Muito se fala que o Clássico-Rei pode ser decisivo nos destinos de Ceará e Fortaleza. Cada partida é importante, mas no momento, não há uma importância ao nível como foi Ceará X Fluminense. A tendência é que o Fortaleza saia da briga contra o rebaixamento com algumas vitórias, e o confronto tenha o mesmo peso de outros jogos que não são confrontos diretos. Ressalte-se que colocamos de fora toda a questão psicológica envolvida no jogo.

6- Desafio alvinegro

Ceará é a equipe que mais enfrenta integrantes do G-8 do campeonato, que protagonizam disputa por título ou Libertadores (exceção do Athletico/PR). Palmeiras, Internacional, São Paulo, Flamengo, Athletico/PR, Corinthians.

7- Alento alvinegro

Ceará também é a equipe que mais joga no estádio que costuma mandar jogos. Dos 9 faltantes, 5 deles acontecem no Castelão (incluindo o Clássico-Rei, que não é mandante).

8-Heróis ou vilões

Corinthians, Athletico/PR, Internacional e Bahia enfrentam 5 dos 8 clubes ameaçados de rebaixamento no momento.

9- Crise braba

Botafogo, Atlético/MG e Fluminense são os times que enfrentam pior momento dos 8 ameaçados. Nos últimos 5 jogos, tiveram apenas 1 vitória.

10-Emoção até o fim?

Na última rodada, apenas um confronto direto está previsto: Botafogo X Ceará. Tal fato é importante pois permite uma equipe com até 2 pontos ou até 3 pontos atrás da outra, no caso Ceará ou Botafogo, obter a salvação dependendo apenas de si (obviamente se os dois continuarem ameaçados até a última rodada). A situação foi a mesma que livrou o Vovô do rebaixamento da Série B, contra o Macaé, em 2015.

No mais, confira as nossas previsões e como os cearenses estão se comportando no gráfico abaixo.