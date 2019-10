Fazendo as contas #6: Ceará se recupera na corrida contra o Z-4; Fortaleza se afasta ainda mais

Finalizada a 27ª rodada da Série A do Brasileiro. A partir de agora, faltam apenas 11 jogos (33 pontos disponíveis) para o fim da competição. O Fortaleza está a 14 pontos do número seguro de 45 pontos para se salvar, enquanto o Ceará está a 16 pontos do mesmo objetivo.

OBSERVAÇÃO: O colunista sabe que a pontuação para fugir do rebaixamento pode ficar abaixo do projetado. Mas como já diz o ditado popular "o seguro morreu de velho", apenas UMA VEZ um time foi rebaixado com 45 pontos em 13 anos de Série A. Já a faixa de 42 a 44 pontos não impediu rebaixamento em NOVE OPORTUNIDADES.

Com a vitória contra o Bahia, fora de casa, o Ceará finalmente interrompeu trajetória sem ascensão no nosso infográfico (veja abaixo). Com o triunfo fora da nossa previsão, recuperou alguns pontos perdidos em partidas que não poderia perder (ex. CSA e Goiás). Agora, terá dois desafios em que o único cenário possível é a vitória, tendo em vista a fuga do rebaixamento: contra o Vasco, neste sábado (26) às 17h, e contra o Fluminense (dia 30, às 21h30). Ambas as partidas acontecem no Castelão, e o Vovô vai precisar muito das boas energias após o triunfo em Salvador para obter mais 6 pontos fundamentais.

Já o Fortaleza também conseguiu uma vitória fora da previsão inicial. Contra o Grêmio, mesmo com reservas, o desafio era grande, e o Leão fez valer o mando de campo. Agora, tem outro jogo fundamental, fora de casa, contra o Cruzeiro. Um empate pode ser considerado um bom resultado, de acordo com a campanha projetada para fugir do rebaixamento. Atualmente o Leão se encontra na mesma faixa de pontuação da nossa projeção para Sul-Americana. Para se manter lá, não pode perder. Se vencer, fica acima de todas as projeções de pontuação apontas neste espaço. Resumindo, um jogo em que a pressão é muito maior para o adversário, e o Fortaleza pode se aproveitar disso.

Entendendo o infográfico:

Os números acima mostram três cenários: primeiro, o real, com os dados atualizados de pontuações. Segundo, um cenário projetado sobre a campanha idealizada para soma de 49 pontos (o que confortavelmente classificaria para Sul-Americana). Terceiro, um cenário projetado sobre a campanha idealizada para soma de 45 pontos (o que historicamente é o necessário para escapar do rebaixamento).

Há, obviamente, opinião nas projeções, feitas com base no grau de dificuldade dos jogos, no local onde serão disputados e no desempenho das equipes no 1º turno. Se você quiser saber se projetamos vitória, empate ou derrotas nas rodadas, basta verificar a pontuação da rodada. Se o número permaneceu o mesmo da rodada anterior, a projeção é de derrota. Se somou 3 pontos, vitória. Um ponto, empate.