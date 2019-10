Fazendo as contas #5: Vovô precisa parar de perder fora, e Leão de tropeçar em casa

Finalizada a 26ª rodada da Série A do Brasileiro. A partir de agora, faltam apenas 12 jogos (36 pontos disponíveis) para o fim da competição. O Fortaleza está a 17 pontos do número seguro de 45 pontos para se salvar, enquanto o Ceará está a 19 pontos do mesmo objetivo.

A competição vai afunilando, e a margem de erro vai reduzindo. Com pior campanha da Série A como visitante, o Ceará precisa parar de perder fora de casa. Contra o Santos, a boa vantagem construída no primeiro tempo ruiu com muita facilidade. Agora, contra o Bahia, segunda-feira (21), às 20h, as derrotas fora de casa já saem da casa do 'aceitável', se tornando, de certa forma, trágicas se ocorrerem. Alvinegro necessita retomar pontos perdidos para a sequência de dois jogos em casa (Vasco e Fluminense). Se somar ponto contra o Bahia ou vencer, o que seria espetacular, tem chance de se catapultar para longe do Z-4 em duas partidas com a força da torcida.

Já o Fortaleza não vive situação confortável, embora melhor que a do Vovô. Contra um Grêmio misto (ainda a se confirmar), a equipe precisa se valer da força dos tricolores para garantir mais 3 pontos fundamentais. Contra o Flamengo, a aposta do técnico Rogério Ceni em poupar atletas desgastados contra um time em que a derrota seria aceitável, tendo em vista o jogo deste sábado (com a vitória mais palpável), quase funcionou. Seria um golpe genial. Mas os deuses do futebol ou do VAR não permitiram que o ex-goleiro lograsse êxito no seu 'pulo do gato'. Agora, pelo menos um lado bom da estratégia terá em mãos: um time descansado, com apoio da trocida, contra o Grêmio misto. É hora de vencer!

Veja infográfico das projeções de Ceará e Fortaleza

Entendendo o infográfico:

Os números acima mostram três cenários: primeiro, o real, com os dados atualizados de pontuações. Segundo, um cenário projetado sobre a campanha idealizada para soma de 49 pontos (o que confortavelmente classificaria para Sul-Americana). Terceiro, um cenário projetado sobre a campanha idealizada para soma de 45 pontos (o que historicamente é o necessário para escapar do rebaixamento).

Há, obviamente, opinião nas projeções, feitas com base no grau de dificuldade dos jogos, no local onde serão disputados e no desempenho das equipes no 1º turno. Se você quiser saber se projetamos vitória, empate ou derrotas nas rodadas, basta verificar a pontuação da rodada. Se o número permaneceu o mesmo da rodada anterior, a projeção é de derrota. Se somou 3 pontos, vitória. Um ponto, empate.