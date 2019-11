Ceará e Fortaleza têm de manter equilíbrio emocional mesmo com erros de arbitragem

Eu sei que você torcedor já deve estar com o dedo tremendo para mandar aquele recadinho do coração para mim (pode ir no Twitter @gusdenegreiros), mas asseguro que a minha posição é pelo bem do futebol cearense. E digo mais. É com tanta ou mais revolta que você. Já são erros e mais erros (confesso que já dispenso fazer listinha dos acontecimentos) contra times cearenses. Muita revolta, muito protesto (até formal) e nenhum avanço.

Então o que resta? Não dá para só lamentar, espernear, ironizar (como Rogério Ceni fez de forma justa). Não está adiantando. Aceitar de forma limpa e seca os acontecimentos também está fora de cogitação, principalmente quando vemos pontos descerem pelo ralo por interferência de uma equipe de arbitragem.

Volto à pergunta. O que resta? É simples e ao mesmo tempo complexo, pela subjetividade dos sentimentos humanos. Também não é facil (quem disse que seria na Série A?). É jogar bola. E muita bola, sem se deixar influenciar pelo externo. Muito o suficiente para transpor os acontecimentos e manter o equilíbrio emocional. Não falo dessa baboseira de "contra tudo e contra todos", mas, na verdade, jogar o máximo que puder, com máxima concentração possível, quase como um maquinário programado para fazer o correto dentro de campo. Isso pode trazer o vento favorável, mesmo se o VAR ou os apitadores inventarem algo.

Ontem, apesar de tudo (bote apesar nisso), o Fortaleza sofreu três gols contra um time que tem claras dificuldades na criação de jogadas. Não estou falando de história, peso de camisa, de estádio, mas sim de momento. O Tricolor não poderia levar três gols do Corinthians. Independente de VAR, sofrer três gols em qualquer partida deixa a equipe muito afastada da possibilidade de somar pontos. Então, quanto a isso, a culpa é dos atletas, que provavelmente não mantiveram o nível de concentração adequado em lances-chaves. Não vou aqui fazer caça às bruxas. Os personagens que erraram na Arena do Corinthians já estão muito bem identificados pela torcida e pela competente equipe técnica do Leão. E eles devem receber o apoio suficiente e voltar ao nível de outros jogos.

Quanto ao Vovô, contra o Internacional, a equipe tem de ser fria e calculista ao ponto de visar somente o gol e a marcação implacável. Não pode entrar numa ciranda de vitimismo (mesmo que justo) antes da bola rolar. Essa não é a postura de vencedores.

Que o melhor aconteça nos próximos jogos. Os erros de arbitragem vão continuar ocorrendo, mas as vitórias precisam se sobrepor.