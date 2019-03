Dicas para mulheres executivas

As mulheres vêm conquistando novos patamares de liderança nas organizações. No entanto, ainda hoje ocupam um espaço pequeno nos cargos mais altos. Com base na minha trajetória pessoal e como coach, indico algumas dicas que podem ajudar a transformar esse panorama:

1) Construa uma referência de liderança: É importante escolher uma referência de liderança, tanto masculina quanto feminina e, a partir daí, agregar outras habilidades lendo livros, assistindo vídeos e palestras e convivendo com outros líderes.

2) Evite fugir do foco principal: Quando apresentamos, se atentar aos fatos e reter pensamentos ligados à insegurança é importante para evitarmos cair em um monólogo. Pensamentos destrutivos devem ser eliminados. Já resíduos mentais que podem agregar valor ao serem compartilhados, devem ser reciclados em pensamentos positivos de impacto sustentável.

3) Pratique a mudança de comportamento: Um dos maiores desafios que enfrentei na minha carreira foi a importância que eu dava para a aceitação de outras mulheres e, dividindo esse pensamento com outras mulheres, percebi que tinham o mesmo sentimento.

No entanto, muitas vezes, essa competição não se dá com outras mulheres, mas sim de forma individual, é a necessidade de provar para nós mesmas que somos capazes. Para mudar essa rotina, é preciso buscar melhorar os comportamentos a fim de obter melhores resultados, e não para provar ser melhor. Esteja aberta tanto para receber, quanto para dar feedback.

4) Aprenda a virar a página: As mulheres desenvolveram uma maior tendência a se sentirem mal por erros que cometem. Minha dica é: não se sabote! Busque desenvolver a habilidade de transformar rapidamente a palavra “culpa” em “aprendizado”, construindo uma visão de futuro focada na solução.