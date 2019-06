Conceitos e aplicações

O seu alcance é contribuir para a definição clara de expressões utilizadas em textos relacionados ao nosso dia a dia, em diferentes áreas do conhecimento. No caso presente, a área de concentração é a geração de ocupação e renda no seu sentido amplo e, por conseguinte, se enquadra no tema da gestão. A área de atuação se refere à capacitação tecnológica da população, segundo a sua segmentação em diferentes níveis de intervenção. Neste sentido, se relacionada ao desenvolvimento de amplo conjunto de ações inerentes à formação profissional, em sintonia com o ambiente econômico e social, visando promover a inclusão social com a geração de renda nos segmentos empobrecidos da polução alvo. No sentido operacional, o processo se constitui de intervenções com foco na gestão e controle, segundo os procedimentos e metas fixadas - entender o controle como meio para o alcance das metas, segundo as bases que visem economicidade e transparência, sem o comprometimento da qualidade das intervenções. Trocado em miúdos, é o instrumento de realização de um determinado e específico objetivo, em que os interesses não se contrapõem - ainda que haja intervenções específicas e individualizadas a cargo de cada parceiro. Muito pelo contrário, buscar o alcance das metas que deve revelar inteiro comprometimento, segundo a metodologia pactuada, privilegiando a produtividade no alcance dos seus resultados. No instrumento pactuado entre as partes, o desenvolvimento das atividades se assenta, segundo as competências de cada parceiro, sem, contudo, comprometer a harmonia e a produtividade a que deve se submeter o processo em desenvolvimento. Por fim, e não menos relevante é o conceito da criatividade que deve se aplicar à execução das intervenções, concluindo-se pela sua objetividade - que deve revelar produtividade no alcance das metas pactuadas, segundo as intervenções planejadas e levadas a efeito.