Como aparecer na primeira página

Tão importante quanto estar nos resultados do Google é estar nas primeiras páginas das buscas. O Google Meu Negócio teve um impacto muito positivo em relação a isso, levando em consideração que, além de colocar sua empresa no mapa, ajuda a figurar nos resultados de buscas relacionados ao seu segmento. Apesar disso, estar cadastrado no Google Meu Negócio não garante a primeira página do site de buscas.

Pensando nisso, resolvemos separar aqui três dicas de ouro que podem ajudar. Antes de mais nada, o óbvio: realizar o cadastro no Google Meu Negócio é rápido, fácil e de graça. Em poucos minutos se conclui o processo, tornando a empresa visível no Google Maps e nas pesquisas do Google. Uma vez estando no Google Meu Negócio é possível aparecer em todas as buscas relacionadas ao seu segmento, mas existem outras questões avaliadas pelo Google que podem impactar no posicionamento, como por exemplo: a relevância. É preciso inserir o máximo de informações possíveis sobre o negócio, seus produtos/serviços e dados de contato, porque o Google avalia a relevância dos resultados de acordo com a pesquisa realizada. Outro tópico é a localização exata: nas pesquisas realizadas com especificação de local ou realizadas a partir de um dispositivo móvel com GPS, o Google Meu Negócio trará como resultados apenas os estabelecimentos próximos à localização. Há ainda a interação constante: quanto maior for a interação dos clientes no Google Meu Negócio, quanto mais acessos, avaliações, comentários e citações, mais isso impactará no posicionamento da empresa.

Sabemos que o Google avalia mais de 200 critérios para colocar o registro nas primeiras posições, mas investir em um site otimizado com o máximo de informações também ajuda o Google Meu Negócio a classificar a empresa no posicionamento local. Assim como a presença nas principais redes sociais, como Facebook, Instagram, Twitter, etc. Outra dica importante é realizar a atualização na plataforma do Google pelo menos uma vez por semana, publicando conteúdos relevantes para o público. Essa é uma ótima forma de contribuir para o ranqueamento.