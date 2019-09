A Lagoa do Porangabussu apresenta notório estado de degradação e abandono pelo poder público municipal. O local, cartão-postal da periferia, apresenta problemas estruturais e de limpeza. O calçadão que ameaça ceder em alguns pontos; o péssimo estado de conservação das quadras poliesportivas e quiosques; pontos de lixo, mato alto e o histórico problema de poluição do espelho d’água. Há também os problemas socioeconômicos como a violência, o comércio e consumo de drogas no local e o uso irregular do espaço por uma crescente população em situação de rua.

Que fique claro que não estamos propondo medidas higienistas para com essa população de rua, uma vez que o espaço público é de usufruto de todos. O que se espera é um trabalho de educação e conscientização dessa população marginalizada, por parte da equipe de assistentes sociais da Prefeitura no sentido de melhorar a vida deles e a convivência de todos nesse espaço.

Outra medida que deve ser pensada é a reativação do posto fixo da Guarda Municipal, que funcionava ali nos idos de 2009, quando a lagoa passou por um grande processo de urbanização. É lamentável que um espaço com grande potencial turístico para a cidade não esteja incluso nas políticas de desenvolvimento socioeconômicas da Prefeitura.

Sempre imaginei aquele espaço transformado em um grande parque para a cidade, que poderia até incorporar um projeto para transformar terrenos sem uso do entorno. Ideias como essa poderiam melhorar os problemas ambientais e socioeconômicos do local.

É urgente que o Paço Municipal volte os olhos para esse espaço e intervenha com ações de melhorias e projetos de longo prazo que visem ao desenvolvimento socioeconômico do local melhorando a vida das comunidades carentes do entorno e da população em geral.