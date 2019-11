Fortaleza vendeu 2 mil camisas "Pop" e avalia lançamento de novos modelos populares

O lançamento da camisa "Pop" do Fortaleza foi um sucesso. Ao todo, a primeira fase do projeto conta com 4.500 unidades, sendo que somente no último sábado, no jogo contra o Atlético-MG e que foi o primeiro dia de vendas dos produtos, cerca de 2 mil camisas foram comercializadas.

O número corresponde a praticamente metade do estoque.

A diretoria Tricolor analisa a viabilidade de negócios semelhantes e estuda o lançamento de novas camisas populares.

Além do modelo oficial, que já foi feito, há possibilidade de que outros produtos sejam pensados com a mesma proposta, como os modelos de camisas "Glória" e "Tradição".

A intenção, porém, não surge somente pelo sucesso do projeto da camisa "Pop". No início do ano, a diretoria leonina já havia traçado planejamento estratégico que conta com várias metas que devem ser desenvolvidas ao longo da temporada.

"É um trabalho da diretoria como um todo. A gente tem um planejamento estratégico a cada início de ano e lá surgem muitas ideias dos diversos setores e a gente vai escolhendo as que têm a viabilidade de maior uso", destacou o presidente Marcelo Paz no lançamento da camisa "Pop".

Afinal, com tal medida, o Fortaleza não apenas deu uma excelente prova de preocupação com seu torcedor menos abastado como também se posicionou de forma prática e efetiva no combate contra a pirataria, bandeira que continuará sendo erguida pelo clube.