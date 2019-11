Ceará: Adilson Batista tem aproveitamento superior ao de Enderson Moreira; Veja números

A partida contra o Internacional foi a 9ª do técnico Adilson Batista no comando do Ceará. O treinador obteve a quarta vitória e consolidou momento de crescimento no Brasileirão. O atual técnico, inclusive, tem aproveitamento superior ao do antecessor Enderson Moreira.

Enderson comandou o Vovô em mais jogos, é verdade. Foram 22 partidas, com seis vitórias, cinco empates e 11 derrotas. O detalhe negativo é que o time passou, sob seu comando, 10 partidas sem vencer.

Aproveitamento de 34,8% dos pontos disputados. 22 gols marcados (média de 1 por jogo) e 23 sofridos (média de 1,04 por partida).

Adilson tem 9 jogos. Um detalhe relevante: com menos da metade das partidas, já conquistou 2/3 das vitórias do antecessor. Foram quatro triunfos, um empate e quatro derrotas.

Aproveitamento de 48,1%, com 10 gols marcados (média de 1,1) e 8 gols sofridos (média de 0,88).

Vemos aqui outro dado importante: apesar da pequena diferença, o Ceará tem melhor média de gols marcados e também de gols sofridos com Adilson.

O atual treinador também mostra característica diferente ao de Enderson. Na inevitável comparação com o antecessor, em que o time jogava bem mas não vencia, o atual comandante tem levado a melhor pela eficácia. Os números provam isso.

O Ceará de Adilson Batista cresce no momento certo e faz o necessário: vence

VEJA COMPARATIVO DOS DOIS TREINADORES

ADILSON BATISTA

Jogos: 9

Vitórias: 4

Empates: 1

Derrotas: 4

Gols Marcados: 10 (média de 1,1)

Gols Sofridos: 8 (média de 0,88)

Aproveitamento: 48,1%

ENDERSON MOREIRA

Jogos: 22

Vitórias: 6

Empates: 5

Derrotas: 11

Gols Marcados: 22 (média de 1)

Gols Sofridos: 23 (média de 1,04)

Aproveitamento: 34,8%