Alcance desejado

No ambiente das organizações, as relações profissionais ensejam oportunidades que se destacam pelas atitudes assumidas - consideradas positivas com que se encara o dia a dia. Estas interações sinalizam na direção de posturas que se adotam na execução das tarefas, com vistas à superação dos desafios, revelando o perfil profissional do seu protagonista - que se enquadra, necessariamente, enquanto colaborador ou líder. Certamente, essas constatações, em razão dos seus alcances, possibilitam oportunidades diversas que se revelam nas posturas assumidas. De outra parte, por vezes, não as encara por entender que só participam do processo, líderes e gestores, que já se encontram nos respectivos postos de trabalho. Essas percepções no dia a dia, se não avaliadas com a pertinência e apuro dos seus valores, poderão desperdiçar amplas possibilidades para se superar - demonstrando perante todos e a si próprio que possui perfil para o alcance de voos e desafios mais altos na organização. Essas oportunidades necessitam ser identificadas, potencializadas e consideradas no âmbito dos níveis diretivos para fins de avaliação inerentes aos processos de interação produtiva e direcionamento estratégico da organização. O conceito é simples - quem decide o futuro das organizações necessita ter em mãos informações estratégicas que sinalizem o horizonte do negócio no espaço de tempo considerado. A gestão do capital mais valioso das organizações necessita potencializar os talentos em favor do horizonte estratégico do negócio, sob pena, em caso contrário, de matar a galinha dos ovos de ouro. Nesta direção, deve adotar a opção que se revelar a mais promissora no alcance dos seus resultados. A adoção de posturas com essas motivações estarão a serviço de voos mais altos na organização. Assim recomendam as práticas de gestão estratégica em favor do alcance dos resultados esperados, conforme considerado no seu planejamento de médio e longo prazo.