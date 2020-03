Admirável gerente

A formação de líderes, mais precisamente, executivos tem suscitado ao longo dos tempos, questionamentos que carregam, segundo as suas respectivas correntes do pensamento, variações sobre o tema da gestão, aplicado à iniciativa privada e à administração da coisa pública. Pelas suas características e amplitude, certamente, ensejará variações em torno do tema, de singular importância para a sua adoção, com a propriedade adequada.

Neste campo o tema tem se destacado, mercê da sua contribuição ao mundo acadêmico, particularmente, segundo as correntes do pensamento que se dedicam a temática, pontificando as suas contribuições, segundo as diversas variações que tipificam do pensamento inerente aos pressupostos das respectivas escolas da administração - assim como de executivos renomados que mercê da sua visão estratégica contribuíram com formulações consagradas a sua época, que se revelaram auspiciosas para a prosperidade das sociedades onde o tema se desenvolveu com maior amplitude.

Não é possível nomear a todos, até para não incorrer em injustificada omissão, já que cada um, há seu tempo e no contexto em que viveram, merece o reconhecimento, em particular do ambiente de negócios onde atuaram. Guardado o senso de respeito a cada um daqueles que se dedicaram à busca da racionalidade nas organizações. Por dever de justiça é justo homenageá-los na figura ímpar de um dos gurus da gestão, que para a alegria dos mortais irradiou com a sua presença o cenário empresarial, simbolizado na pessoa de John Frances Welch Jr.

Refiro-me a personalidade de Jack Welch que comandou até 2004, com raro brilhantismo a General Eletric, considerado o executivo mais influente da sua época. Laureado pelo seu trabalho, em 2000 foi eleito o gerente do século e o maior líder mundial da atualidade pelas revistas de maior credibilidade, especializadas em negócios.

A autobiografia publicada em 2001 com o título "Jack Definitivo", campeã em vendas, revelam admiráveis e agigantaram sua contribuição às inovações gerenciais aplicadas com raro brilhantismo ao mundo dos negócios. Assim, com respeito à sua contribuição nada mais justo do que atribuir-lhe a liderança nos avanços inerentes as modernas práticas na gestão empresarial.

Cláudio Montenegro

Administrador