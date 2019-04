Adapte-se ou peça para sair

Todos os textos que falam sobre adaptação se posicionam da seguinte forma: Adapte-se ou fique para trás, ou seja, reaja ou o mercado vai te abandonar. Mas há um outro lado, o da liderança que, muitas vezes, é massacrada e apontada como a culpada pelo desligamento de pessoas nas organizações.

Nem preciso citar, que estou falando de líderes com ética, que tentaram de tudo para incorporar as pessoas às novas visões e planejamentos de uma mudança organizacional ou, simplesmente, a uma reinvenção de cultura (afinal, quem não tem que se reinventar hoje?) e não conseguiram.

Se estamos em um mercado voraz, no qual temos pessoas falando de "crise", globalização, velocidade de informações, concorrência que ultrapassa o oceano, porque vamos continuar mantendo os velhos hábitos e esperar que o seu líder lhe diga "Infelizmente você não faz mais parte da nossa empresa"? Seja autoresponsável, deixe para trás os antigos hábitos e se permita acreditar no novo. Se você não está conseguindo abandonar os velhos hábitos, poupe sua organização e seu líder desta tarefa. Ou, como diz o personagem Capitão Nascimento, interpretado por Wagner Moura no filme "Tropa de Elite".

Permita-se experimentar a mudança, pense nos benefícios que ela pode lhe trazer. E, mesmo que ela não lhe pareça atraente, tente!

Temos que partir do pressuposto que a empresa nunca vai se adaptar exclusivamente às suas necessidades. Então, você terá sempre que estar preparado para as transformações que podem ocorrer internamente. Respeitar essas mudanças e comprar a ideia lhe fará começar a agir de forma diferente.

Quando as transformações dentro da organização já tomaram uma proporção a nível estratégico, ir contra é um suicídio. Então vamos combinar uma coisa? Se, apesar de tudo isso, você ainda não conseguiu se adaptar, peça para sair.