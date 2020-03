Em dia com as finanças pessoais

Quem tem medo de conhecer as próprias contas, receitas e despesas? E de administrar tudo isso? “A educação financeira é a base para quem quer ter uma vida confortável. Não é ser rico. Ninguém ensina ninguém ser rico. É saber os porquês da economia para tomar decisões acertadas de como gastar seu dinheiro”, explica Armando de Oliveira Lima, editor do Núcleo de Negócios do Sistema Verdes Mares (SVM).

Com o objetivo de incentivar o equilíbrio na vida financeira, propondo soluções para diversas situações corriqueiras, o SVM apresenta o projeto Educação Financeira. Ele abrange um conteúdo multiplataforma nas mídias do SVM, incluindo podcasts e conteúdo exclusivo na internet, material em horário nobre na TV e no rádio e quatro cadernos especiais no Diário do Nordeste sobre o tema.

“É um projeto que tenta informar desde o cidadão de menor conhecimento sobre finanças até os investidores. Aproveitamos a experiência do Núcleo de Negócios no assunto com as excelentes fontes que trazemos diariamente em nossas reportagens para entregar um material diferenciado”, sinaliza Armando de Oliveira Lima.

Vida financeria saudável

“Nos últimos anos, observamos que os desafios da economia despertavam mais interesse da audiência, principalmente aqueles específicos, sobre finanças pessoais (como economizar ganhando pouco, dicas de investimentos etc.)”, relata o editor.

Dessa forma, foi decidido que estava mais do que na hora de ter um conteúdo específico sobre isso. “Esclarecendo questões que a maioria das pessoas acha complicadas, mas, na verdade, são de fácil compreensão e extremamente importantes para conduzir uma vida saudável financeiramente”, complementa Armando de Oliveira Lima.

Ações

O conteúdo será levado a todos que apreciam os veículos do Sistema Verdes Mares. “Teremos cadernos publicados semanalmente no Diário do Nordeste, uma página própria de Educação Financeira – a Conta Bem – no site do Diário, além de quadros na TV Diário e uma série de dicas que serão transmitidas nos programas da Verdinha e da FM 93”, afirma o editor do núcleo de Negócios do SVM.

“Como todo produto jornalístico, este é um trabalho de equipe, o qual conta com excelentes profissionais: qualidade com o selo do SVM e do tipo de conteúdo que dá orgulho fazer”, conclui Armando de Oliveira Lima.

O projeto Educação Financeira conta com o apoio do Governo do Estado do Ceará e da Universidade de Fortaleza (Unifor).

Serviço

Projeto Educação Financeira

De 30 de março a 20 de abril de 2020 nas plataformas do Sistema Verdes Mares