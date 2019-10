Mais três praias do Ceará são contaminadas por óleo

Outras três praias do litoral cearense foram atingidas pelo vazamento de petróleo cru nesta quinta-feira (24). Moradores de Parajuru, em Beberibe; Canoa Quebrada e Melancias, em Icapuí, confirmaram a presença de manchas de óleo em alto mar. Dessa forma, 21 praias do Estado já tiveram contaminação da substância.



Por ser considerada uma região "sensível", a faixa de mar que compreende os municípios de Fortim, Aracati e Icapuí, recebeu sobrevoo preventivo da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) para localizar o óleo.



Conforme a Semace, duas operações realizadas recolheram 850 litros de óleo, sendo uma em nove praias do Ceará, e outra na Praia do Futuro. O órgão estadual recebeu outros 500 litros recolhidos pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e pela Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente (Seuma).



A soma de 1.350 litros de óleo foi enviada para ser queimada em uma fábrica de cimento, em Sobral, na região Norte do Estado. A pasta espera receber mais 1,5 mil litros da substância que foi recolhida pela Prefeitura de Aracati na última quarta-feira (23) para ter a mesma destinação.

O Diário do Nordeste entrou em contato com a tenente Vanessa Mendonça, da Marinha do Brasil, em busca de detalhes sobre a atuação do Grupo de Acompanhamento e Avaliação, que mapeia as áreas contaminadas, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

Praias atingidas por óleo no Ceará

Barroquinha: Bitupitá

Jericoacoara: Praia da Malhada

Paraipaba: Praia da Lagoinha

Paracuru: Praia do Paracuru

São Gonçalo do Amarante: Praia da Taíba

Fortaleza: Praia do Futuro e Sabiaguaba

Aquiraz: Praia da Prainha

Cascavel: Caponga

Beberibe: Morro Branco, Barra de Sucatinga e Parajuru

Fortim: Pontal de Maceió

Aracati: Quixaba e Canoa Quebrada

Icapuí: Ponta Grossa, Melancias, Picos, Barreiras, Redonda e Peroba