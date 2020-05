Feiras geram aglomeração e são encerradas em primeiro dia de isolamento rígido de Fortaleza

Durante o primeiro dia do isolamento mais rígido no Estado, a Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis) encerrou quatro feiras na manhã desta sexta-feira (8) na Capital. As atividades ao ar livre estavam sendo realizadas no Parque Santa Maria, no Parque Santa Rosa, na Serrinha e no Autran Nunes. Os locais de feiras livres estão sendo monitorados pelas Forças de Segurança, já que estão proibidas.

A Agefis teve o apoio da Inspetoria de Proteção Ambiental (IPAM) e do Grupo de Operações Especiais (GOE) da Guarda Municipal. Durante a ação, além de recolher as estruturas montadas nas feiras, as equipes atuaram para a dispersão de aglomeração e entregaram máscaras para as pessoas que não estavam utilizando a proteção.

As fiscalizações são coordenadas pela Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) e vinculadas pela Prefeitura de Fortaleza permanecerão até o próximo dia 20 de maio. As ações são guiadas por dados de ligações feitas à Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciosp), por meio do 190.

O Diário do Nordeste recebeu uma denúncia de uma feira que estava sendo realizada na rua Estudante Jucá, no bairro Itaperi, na manhã desta sexta-feira (8). A reportagem foi até o local e encontrou área sendo desmonstada pelos feirantes. A Agefis informou que deve monitorar a área.

Uma feira que estava sendo realizada na rua Estudante Jucá, no bairro Itaperi, na manhã desta sexta-feira (8) Foto: Fabiane de Paula

Fiscalização

Desde o início do decreto, não foi registrada nenhuma condução até delegacias da Polícia Civil conforme o secretário da SSPDS, André Costa. Equipes da Polícia Militar do Ceará (PMCE), da Guarda Municipal de Fortaleza (GMF), da Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF) atuam, desde quinta-feira (7), em barreiras montadas nas entradas e saídas da cidade, para evitar a circulação de carros entre os municípios.

Além das fiscalizações em áreas de feiras, nesta manhã, o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) e uma aeronave da Coordenadoria Integrada de Operações Aéreas (Ciopaer) da SSPDS patrulhavam pelo litoral para verificar a possível presença de pessoas nas praias desrespeitando as normas do isolamento.