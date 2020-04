Abastecimento de EPIs está garantido nas unidades de saúde de Fortaleza, diz prefeitura

O abastecimento de equipamentos de proteção individual (EPIs) em unidades de saúde de Fortaleza está garantido para profissionais durante o atendimento de pacientes com o novo coronavírus.

A titular da Secretaria Municipal da Saúde (SMS), Joana Maciel, disse que o órgão adquiriu os equipamentos tanto no mercado local como no exterior. "Nós adquirimos no mercado local e estamos fazendo compras internacionais. Hoje, a nossa central de abastecimento tem condição de manter as nossas unidades e manter o atendimento da nossa população com segurança para nossos profissionais no que tange os equipamentos de proteção individual", garantiu.

O Sindicato dos Empregados em Estabelecimentos de Serviços de Saúde do Ceará (Sindsaúde) denunciou, no início de abril, a falta de equipamentos de proteção individual (EPIs) em unidades e serviços das redes municipal e estadual. A entidade recebeu queixas de profissionais da Santa Casa de Fortaleza, do Hospital César Cals e da UPA de Messejana.

Também o Sindicato dos Médicos do Ceará também fez uma denúncia contra a falta de equipamentos nas unidades de saúde do município. Representantes pediram maior atenção do Governo do Estado e da Prefeitura de Fortaleza quanto às condições para que os profissionais de saúde desempenhem as atividades durante a pandemia de coronavírus. Um ofício foi enviado às duas instâncias do executivo, bem como ao Ministério Público do Estado (MPCE).

Porém, Joana reconheceu das dificuldades no início da pandemia e que a pasta lançou várias estratégias para conseguir equipamentos.

"No início da epidemia nós tivemos grandes dificuldades com a questão da aquisição dos EPIs, mas lançamos mão de várias estratégias. Tem muitos empresários do Ceará que mudaram o perfil das suas confecções e estão produzindo aventais descartáveis e produzindo protetores faciais", disse.