Torcedores definem seleções do Século XXI de Ceará e Fortaleza

A galeria de ídolos do futebol cearense é vasta. Cada nome teve uma contribuição na história, trouxe espetáculo ao torcedor e ficou imortalizado na memória. São os dons máximos das estrelas de maior valia, seja qual for a época, o clube ou o feito. O Diário do Nordeste elegeu os melhores de Ceará e Fortaleza no Século XXI.

Os nomes foram selecionados pela equipe de reportagem do caderno Jogada e disponibilizados para votação através do site do Diário do Nordeste. Em duas enquetes, uma para cada time, os interessados tiveram chance de selecionar um atleta para cada posição, além do técnico, entre 25 de abril e 3 de maio.

Como os candidatos ao ataque se sobressaíram das demais funções, o esquema selecionado foi o 4-3-3. As opções foram de um goleiro, um lateral-direito, um lateral-esquerdo, dois zagueiros, dois volantes, um meia e três atacantes.

Ao todo, a pesquisa contabilizou 40.084 votos. O Vovô somou 16.642, enquanto o Leão ficou com 23.442.

Seleção do Ceará

Os escolhidos do time dos sonhos do Vovô foram: Everson (goleiro); Samuel Xavier (lateral-direito), Luiz Otávio (zagueiro), Fabrício (zagueiro) e Felipe Jonatan (lateral-esquerdo); Richardson (volante), João Marcos (volante) e Ricardinho (meia); Magno Alves (atacante), Mota (atacante) e Sérgio Alves (atacante). Marcelo Chamusca foi o técnico.

O ídolo com maior percentual de aprovação foi Luiz Otávio, totalizando 73,65%. No elenco alvinegro desde 2017, o defensor é um dos protagonistas pela qualidade no desarme e vigor físico. É bicampeão cearense e participou do último acesso à Série A.

O setor, no entanto, traz a decisão mais apertada: Felipe Jonatan, com 37,31%. Para ficar com a lateral esquerda, o atleta desbancou três destaques: Vicente (29,63%), Fábio Vidal (27,74%) e Fernandinho (5,23%). Na direita, Samuel Xavier foi soberano: 58,90%.

Passos que acompanharam o goleiro Everson. Herói na Série B de 2015 ao se tornar um dos responsáveis pela não queda, deixou o Ceará após cinco anos, em trajetória que o fez superar Adilson “Paredão”: 59,06% contra 32,72%.

A sequência no clube foi também determinante para três funções da lista: volantes, meia e atacantes. Um exemplo é João Marcos (29,93%), com 11 anos de Vovô, ao lado de Richardson (38,11%).

Por fim, mais próximo do gol, o outro longevo é o ‘maestro’ Ricardinho. Dono da bola parada, capitão e líder de assistências tem sete anos, sendo tricampeonato cearense (2013, 2017 e 2018) e campeão da Copa do Nordeste (2015).

No ataque, os torcedores mostraram que mais ídolos são os artilheiros. O mais votado foi Magno Alves (32,83%), o Magnata. Com três passagens pelo time, é o 7º maior goleador do clube: 103 gols. Seguiram-no, o “Carrasco” Sérgio Alves (25,35%) e Mota (25,05%). Quase empatados na eleição, os centroavantes já se declararam torcedores alvinegros.

Seleção do Fortaleza

Os eleitos para o time dos sonhos do Fortaleza foram: Bosco (goleiro); Rafinha (lateral-direito), Ronaldo Angelim (zagueiro), Quintero (zagueiro) e Márcio Azevedo (lateral-esquerdo); Dude (volante), Erandir (volante) e Lúcio Bala (meia); Clodoaldo (atacante), Rinaldo (atacante) e Osvaldo (atacante). Rogério Ceni é o técnico.

Com nomes de peso em campo, o dono da maioria dos votos fica à beira do gramado: Rogério Ceni (86,38%). O ex-goleiro está na galeria dos maiores técnicos do Leão com os inéditos títulos da Série B e da Copa do Nordeste, além do Estadual. Na Série A, conduziu o time ao 9º lugar e o classificou para a Sul-Americana.

Outro com grande aprovação foi o zagueiro Ronaldo Angelim, o “Magro de Aço”, com 77,78%. No coração dos tricolores, conquistou quatro vezes o Cearense (2001, 2003, 2004 e 2005) e dois acessos à Série A antes de sair para o Flamengo. O companheiro escolhido foi Quintero (49,03%), atleta do atual elenco.

O setor da defesa, no entanto, foi de disputas acirradas. A começar pelos goleiros, com Bosco (38,08%) superando Marcelo Boeck (30,59%) e Felipe Alves (27,53%).

Na lateral esquerda, Márcio Azevedo (44,42%) fez frente a Bruno Melo (38,21%), outro do atual plantel. O escolhido atuou pelo clube em duas temporadas, sendo eleito o melhor do Campeonato Cearense em 2008. Pelo lado direito, Rafinha (39,34%) foi selecionado na disputa com Chiquinho (28,08%) e Tinga (25,80%).

Os volantes também tiveram firme embate. A posição ficou com Erandir (30,76%) e Dude (20,91%), dois grandes marcadores, característica distinta de Juninho (14,48%) e Felipe (18,39%), titulares de Ceni. Mais avançado, o meia foi Lúcio Bala (39,22%), uma das estrelas dos anos 2000.

Esse período marcou também dois dos selecionados para o ataque: o “Baixinho” Clodoaldo (64,99%) e o “Homem-Raio” Rinaldo (40,46%). No Top 3 de artilheiros, o último citado foi Osvaldo (33.48%), cria da base com passagem pela Seleção Brasileira.