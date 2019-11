Taça TV Diário de Futsal começa hoje com zonal de Horizonte

Pouco mais de um mês depois do fim do Campeonato Cearense de Futsal, a bola vai voltar a rolar nas quadras cearenses e na tela da TV Diário. A tradicional Taça TVD de Futsal, que abrange jogos além da Capital, começa hoje, em Horizonte. O Galo do Tabuleiro enfrenta logo de cara o Pacajus, às 19h30. Logo em seguida, às 20h30, o Eusébio enfrenta Canindé. Os dois jogos vão ser realizados no Ginásio Domingão. Dessas quatro equipes, apenas duas estarão na grande final que será realizada em Limoeiro do Norte, nos dias 9 a 15 de dezembro.

Em sua 3ª edição, a Taça TV Diário de Futsal vai passar por cinco municípios: Horizonte, Jijoca de Jericoacoara, Camocim, Morada Nova e Limoeiro do Norte. Cada cidade vai sediar seis jogos em três dias. Ao todo, vão ser realizados 24 partidas nesta 1ª fase. O primeiro zonal será disputado por Horizonte, Eusébio, Canindé e Pacajus.

O segundo zonal será realizado em Jijoca, com participações de Acaraú, Uruoca e Martinópole. O terceiro será em Camocim, com Pires Ferreira, Crateús e Paracuru. O quarto é em Tabuleiro do Norte, com Russas, Orós e Jaguaribe. O quinto e último zonal será em Limoeiro do Norte, onde os dois melhores de cada zonal irão disputar a fase decisiva da competição.

Com início hoje, 14 de novembro, e encerramento em 15 de dezembro, a Taça TV Diário de Futsal em um mês vai rodar o Estado, valorizando ainda mais o nosso interior, como afirma Ildefonso Rodrigues, diretor de Jornalismo da TV Diário.

"A TV Diário enxerga nessa competição uma valorização e um resgate de uma prática esportiva no Ceará que sempre foi muito forte. Entendemos que, ao chegar no interior com essa perspectiva, nós vamos estar evidenciando e mostrando os atletas e os times, dando visibilidade, porque compreendemos que nos municípios cearenses nós temos potencial muito grande para o futsal".

Assim como na edição passada, uma forma de valorizar ainda mais as cidades que estão na competição é sempre o time que estiver em quadra ter um jogador que nasceu no próprio município. Em nenhum momento pode ter o "quinteto" formado só por "estrangeiros".

Ao todo, a competição vai ter 47 jogos, com seis deles sendo transmitidos ao vivo pela TV Diário, aos sábados, com exceção da final, que vai ser no domingo. Além disso, a cobertura do Sistema Verdes Mares vai além das transmissões, com repercussões dos jogos no programa "A Grande Jogada" e no telejornal "Diário na TV", assim também como no jornal Diário do Nordeste e no Diário Online.

No caso de "A Grande Jogada", em todos os sábados, o programa será transmitido ao vivo direto da cidade participante, com todas as informações para os telespectadores.

Antero Neto, coordenador do Núcleo Esportivo da TV Diário, fala sobre a logística da cobertura. "Estamos preparando grandes transmissões com a valorização das cidades e reportagens especiais. A cobertura não se restringe às transmissões, que são o ponto máximo dessa cobertura, mas os amantes do futsal vão ter notícias também no Diário do Nordeste, no Diário na TV, na Grande Jogada, e nas nossas diversas plataformas".

O primeiro zonal será realizado em Horizonte, com inicio hoje, às 19h30.