"Tínhamos que dar a resposta para nós mesmos", destaca Ricardo Bueno

O Ceará entrou em campo pressionado por duas eliminações seguidas na temporada e deu a resposta para a torcida, vencendo o Floresta por 3 a 0 no Castelão, garantindo vaga na decisão do Estadual contra o Fortaleza. Após a partida, o atacante Ricardo Bueno admitiu que os jogadores precisavam dar uma resposta, não só para a torcida, mas para eles mesmos.

"Sabíamos que tínhamos que dar a resposta para nós mesmos, do nosso trabalho como equipe, com um jogo muito consistente, vencendo e convencendo. Conseguimos fazer uma boa partida e os gols sairam na hora certa", disse ele, artilheiro do Ceará na temporada com 7 gols.

Em seguida, Ricardo Bueno projetou a decisão do Estadual contra o Fortaleza. O Alvinegro terá a vantagem de dois resultados iguais, por ter melhor campanha geral no campeonato.

"Estamos no caminho certo. Agora é descansar para que nos dois últimos jogos, concentrar forças e com muita determinação e conquistar o título. Será uma grande decisão, um clássico, com o Ceará buscando o tri-campeonato", Ricardo Bueno.