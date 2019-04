Taça Rio chega em sua fase final; entenda como funciona o Carioca a partir de agora

Fla-Flu de um lado, Vasco e Bangu do outro. Esses são os confrontos das semifinais da Taça Rio, que define um dos finalistas do Campeonato Carioca. Campeão da Taça Guanabara, o Vasco já está na decisão. Porém, ainda há uma longa (e confusa) série de resultados para definir seu adversário.

Entendendo o Carioca

Caso o Gigante da Colina também conquiste a Taça Rio, os quatro outros times mais bem colocados na classificação geral avançam para uma semifinal em jogo único. Nesse caso, Flamengo, Fluminense, Bangu e Volta Redonda competem pela vaga para a final, que seria disputada em uma única partida.

Mas se o vencedor da Taça Rio não for o Vasco, os outros dois melhores classificados no geral vão para as semifinais entre os campeões das Taças. Desse modo, a final seria disputada em jogo de ida e de volta.

Vasco x Bangu

Campeão da Primeira fase (Taça Guanabara), o Vasco já está na semifinal do Estadual e terá a vantagem do empate. Porém, precisa mostrar bom futebol contra o Bangu, que derrotou o time de Alberto Valentim por 2 a 1 na última rodada da Taça Rio.

Treinado por Aldo Souza, o alvirrubro tem uma sequência de 5 vitórias, fato que não ocorria desde 1987. O Bangu tem a melhor defesa do Carioca, ao lado do Vasco, com oito gols sofridos.

O Vasco terminou a Segunda fase na vice-liderança do Grupo B, com oito pontos. No Grupo C, o Bangu foi o líder, conquistando 15 pontos de 18 possíveis. Os dois realizam a última semifinal nesta quinta-feira (28), às 21h30, no Maracanã.

Veja tabela

Classificação geral do Carioca define os outros semifinalistas Fonte: FutRio

Flamengo x Fluminense

Em seu 411º encontro na história, Fla-Flu mais uma vez decide quem pode ir à final local. Por ter liderado o Grupo B, o Tricolor das Laranjeiras possui a vantagem do empate para se classificar. A equipe de Fernando Diniz fez 11 pontos, enquanto de Abel Braga conseguiu 14 no Grupo C.

Único invicto no Carioca, o rubro-negro fez 25 gols, o melhor ataque da competição, dois a mais que o Fluminense, segundo melhor nesse quesito.

Os dois maiores campeões do Rio de Janeiro se enfrentam nesta quarta-feira (27), às 21h30, no Maracanã.