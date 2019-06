Opinião: Neymar deve ser afastado da seleção brasileira

Basta. A seleção brasileira não precisa mais dos serviços de Neymar na Copa América. Chega a ser paradoxal afastar o principal talento da equipe nacional restando duas semanas para a disputa do torneio, realizado em casa. Mas aquele menino que o país assistiu nascer na baixada santista e depois encantou o mundo com a qualidade técnica acima do comum envelheceu em idade, não, maturidade, e se tornou um símbolo: desperdício.

Jamais há de se substituir a justiça e condená-lo pelo estupro, longe disso. Isso é papel da polícia. A questão é que Neymar deixou de ser futebol faz tempo. Pode lembrar da última grande atuação? O jogador está na boca do povo e se fala de tudo, menos de bola. O pacote vem acompanhado por tumulto, má educação, polêmica, briga com torcedor... O recente caso é o mais greve dentre os tantos que permeiam uma carreira meteórica e vivida intensamente por um craque que não soube ser ídolo.

Sim, um degrau a menos que Pelé, Ronaldo, Romário, Zico, Sócrates e uma seleção brasileira inteira pela frente. Respeitando o afeto do torcedor, é preciso compreender que a idolatria requer grandes feitos e uma pitada de exemplo. O caminho de Neymar é tortuoso, interrompido nas ações de alguém que não amadureceu o suficiente para gerir o potencial que tem.

O pecado do episódio com a seleção está na relação de gigantismo. A CBF olha Neymar de baixo, enquanto deveria voltar os olhos para baixo. É faixa de capitão, a camisa 10 e a alegação: "É difícil ser ele", frase dita pelo diretor da equipe, Edu Gaspar, ao defendê-lo das críticas após as atuações na Copa do Mundo da Rússia.

Neymar cansa de errar e a seleção age como um pai bondoso, sem bronca, apenas apoio e uma nova chance. Tratamento VIP dentro de uma instituição pentacampeã que nunca pensou em atuar sem o atacante, na verdade, sequer tem alternativas mesmo com o excesso de opções para a posição. Tite chama a presença de imprescindível, todavia, foi o mesmo jogador que: acabou expulso contra a Colômbia na Copa América, trocou gols por faltas no último Mundial e deu uma festa no dia que a equipe era eliminada de um torneio continental.

É duro barrar quem sempre foi protagonista, de fato, mas a seleção brasileira não é time pequeno e o escudo precisa ser maior que um nome na convocação. Neymar sempre será lembrado pelo talento, jogadas mágicas e gols antológicos, no entanto, traz consigo um extracampo que desvia o foco das quatro linhas. Uma prisão não está descartada pelo curso das investigações. Diante de um time pressionado por títulos, a manutenção do atacante ajuda no cenário de concentração? O afastamento na Copa América é coerente e necessário.