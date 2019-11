Confira os nomes cotados para assumir o Ceará após a demissão de Adilson Batista

A diretoria do Ceará definiu três alvos para comandar a equipe no lugar de Adilson Batista, demitido nesta quarta-feira (27) após a derrota para o Flamengo. Com três rodadas para o encerramento da Série A do Campeonato Brasileiro, o Diário do Nordeste apurou que os nomes cotados para assumir o clube são Fábio Capone (técnico do Sub-20), Lisca e Sérgio Alves (técnico do time feminino do Vovô).

A expectativa é definir o novo comandante nesta quinta (28). A pressa nos bastidores é por conta da próxima partida da equipe, que ocorre já no sábado (30), às 19 horas, contra o Athletico/PR. O plantel está no Rio de Janeiro e se reapresenta em Porangabuçu apenas na tarde da sexta, às vésperas do confronto com o Furacão.

Com a derrota, o Vovô pode entrar no Z-4 ainda na 36ª rodada caso o Cruzeiro vença o CSA - o jogo está previsto para às 21h30 desta quinta, no Mineirão. Na tabela, o Vovô é o 16º, com 37 pontos, e não vence há quatro partidas.

Confira o perfil dos candidatos

Fábio Capone: técnico do sub-20 alvinegro, o comandante conquistou o título estadual em 2019 e está na final da Copa do Nordeste da categoria, em que a equipe encara o Vitória/BA na sexta (29), em Sergipe. Antes do Vovô, o comandante havia trabalhado também em times como São Paulo, Cruzeiro e Criciúma.

Lisca: desempregado desde a saída do próprio Ceará, em abril deste ano, o treinador chegou a negociar com o Ceará para a vaga de Enderson, mas foi rejeitado pela torcida, o que fez a diretoria encerrar as negociações. Especialista em evitar o rebaixamento, salvou o Vovô em 2015 e 2018.

Sérgio Alves: ídolo alvinegro, o "Carrasco", 3º maior goleador da história do time, está aposentado dos gramados e buscando se profissionalizar como treinador. Tem trabalhado como comandante da equipe alvinegra feminina.