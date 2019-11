Com Pablo suspenso, São Paulo tem dúvida no ataque para confronto diante do Ceará

Sem poder contar com o atacante Pablo, suspenso para o jogo contra o Ceará, no domingo (24), na Arena Castelão, pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro, o técnico Fernando Diniz terá Alexandre Pato, Raniel e Toró na "briga" pela posição.

A expectativa é que Raniel inicie a partida entre os titulares já que foi quem substituiu Pablo durante o segundo tempo na partida contra o Athletico-PR, na 32ª rodada, quando os paranaenses venceram pelo placar de 1 a 0, no Morumbi.

Veloz e habilidoso, o atacante tem características parecidas com a de Pabo. Com a camisa do time paulista, Raniel marcou apenas um gol em 12 jogos.

Além dele, Alexandre Pato e a jovem revelação Toró também estão na disputa pela vaga. Sem ter conseguido boas atuações na posição de centroavante, Pato perdeu espaço com a chegada de Diniz ao comando técnico do time. O atacante foi reserva nas últimas quatro rodadas. Em 22 partidas, foram cinco jogos marcados e lesões que não o permitem ter uma sequência.

Jovem de 20 anos, Toró é revelação do São Paulo. Problemas de contusões têm sido um dos principais motivos para travar sua evolução no time titular. O atleta ficou de fora dos jogos contra Fluminense e Athletico-PR, na 31 e 32ª rodadas, em sequência, e voltou contra o Santos, na última rodada, pela ausência de Antony. No ano, são 17 jogos e dois gols.

Goleiro do tricolor, Tiago Volpi não foi a campo no treinamento dessa terça-feira (18). O atleta sofreu um trauma no ombro direito no clássico com o Santos, no último sábado (16), mas, segundo informou o clube, o arqueiro não preocupa para o duelo com o Ceará.

Retorno

Recuperado de uma lesão na coxa esquerda, Antony deve retornar ao time contra o Vovô. Na Série A, o jovem de 19 anos marcou dois gols em 25 jogos.

Ceará e São Paulo se encaram no próximo sábado (24), pela 34ª rodada do Brasileirão. A bola vai rolar às 19h, na Arena Castelão.