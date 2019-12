Ceará se aproxima de acerto com volante Charles, do Internacional

Continuando a movimentação do mercado da bola para a temporada de 2020, o Vovô deve anunciar nas próximas horas o volante Charles como novo reforço. O jogador de 23 anos pertence ao Internacional e estava emprestado ao Sport-PE em 2019. Segundo informações apuradas pelo Diário do Nordeste, as negociações de empréstimo com o clube gaúcho, detentor dos direitos do atleta, estão bastante avançadas.

A chegada de pelo menos um volante já era esperada, e está dentro do pacotão de oito reforços anunciado pelo presidente alvinegro, Robinson de Castro, na manhã desta sexta-feira (20). Além de Charles, outro jogador que está praticamente acertado com o Ceará é o lateral Bruno Pacheco.

Um dos fatores que pesaram no interesse do Ceará pelo atleta é o bom relacionamento do novo executivo de futebol do Vovô, Jorge Macedo, com o Colorado. O dirigente foi executivo de futebol do Internacional até o início de 2018.

Charles foi formado nas bases do time gaúcho, onde teve a primeira experiência como profissional. No começo do ano, foi emprestado ao Sport, onde conquistou o título do Campeonato Pernambucano e o vice-campeonato da Série B do Brasileirão. Na competição nacional, o volante ainda se destacaria por ser o jogador com mais desarmes, com 116 desarmes, sendo 103 certos.