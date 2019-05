Campeonato de Vôlei de Areia em Fortaleza tem mais semelhanças com a quadra do que com a praia

Neste sábado (18), acontece o torneio início do Campeonato de Vôlei de Areia (Sextetos), na categoria masculina. Segundo o organizador do evento e integrante da equipe Clube do Vôlei, José Airton Fernandes Lima, as regras da competição são mais semelhantes às da quadra que às da praia.

Uma diferença do vôlei de areia para o de praia convencional é a quantidade de pessoas em cada equipe: são seis contra seis, e não uma dupla contra a outra. Além disso, as regras aplicadas no campeonato são as mesmas que as do vôlei de quadra, assim como as dimensões do espaço.

Cada partida do torneio início terá apenas um set de 21 pontos. Já no Campeonato de Vôlei de Areia, que contará com 16 equipes, os jogos terão dois sets de 25 pontos; em caso de empate, o tie-break terá 15 pontos.

"Estamos resgatando o evento realizado há 45 anos e organizado pela TV Verdes Mares", disse Airton. O Campeonato de Vôlei de Areia teve oito edições, entre os anos de 1974 e 1982, e esta é a primeira vez que é organizado pelo Clube do Vôlei (Rua Joaquim Sá, 1140, Bairro Dionísio Torres) e que volta a acontecer desde o começo da década de 1980.

Ao todo, oito equipes se enfrentarão de maneira consecutiva ao longo do dia. Entre essas, as quatro primeiras colocadas serão cabeças de chave do campeonato, que ainda não tem data para ser realizado.