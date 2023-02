Fortaleza começa hoje a aplicar 3ª dose da vacina contra Covid-19 em crianças a partir dos 5 anos

O secretário de saúde da Capital, João Borges, frisou a importância de levar as crianças para vacinação : “Fortaleza ultrapassou sete milhões de doses aplicadas contra a Covid-19, demonstrando o engajamento da população na luta contra este vírus. Porém, podemos avançar ainda mais. Por isso convocamos as crianças de 5 a 11 para receberem sua dose de reforço. Estaremos preparados para atender este público”.

Essa nova etapa de imunização acontece com a Pfizer pediátrica, autorizada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária ( Anvisa ), após o Ministério da Saúde encaminhar mais doses de vacinas para os estados.

Pais e responsáveis devem apresentar os documentos originais da criança e o cartão de vacinação na hora do atendimento.

A Prefeitura de Fortaleza começa, nesta terça-feira (7), a aplicar dose de reforço (3ª dose) da vacina contra Covid-19 em crianças a partir dos 5 anos, que receberam a 2º dose há quatro meses. A vacinação ocorre nos postos de saúde da Capital, conforme a programação diária divulgada no portal da Prefeitura .

Vacinação dos bebês

Os bebês a partir de 6 meses, com ou sem comorbidades, voltam a receber a 1ª dose da vacina contra a Covid após um período sem estoque do imunizante em Fortaleza. As últimas doses para esse público foram recebidas em novembro de 2022.

Fortaleza recebeu 20.750 doses do imunobiológico Pfizer Baby, que deve ser aplicado em crianças de até 4 anos, conforme recomendação do Ministério da Saúde. Os bebês e crianças que vão tomar a primeira dose, precisam de cadastro, mas isso pode ser feito na unidade de saúde antes da vacinação.

A capital cearense já vacinou 177.791 crianças de 5 a 11 anos com a 1ª dose e 123.622 com a 2ª dose. Mas a estimativa populacional é de 283.806 pessoas dessa faixa etária, indicando a necessidade de mais responsáveis por crianças comparecem às unidades de saúde.