Estátua de Santo Antônio em Caridade, no Ceará, deve ser entregue até fevereiro de 2027

Nova etapa contempla o revestimento externo e modelagem artística do complexo em forma de estátua.

Escrito por Mylena Gadelha mylena.gadelha@svm.com.br
10 de Julho de 2026 - 14:49
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Legenda: A obra é realizada de forma conjunta entre Município e Estado.
Foto: Divulgação/Prefeitura de Caridade.

As obras do Complexo Religioso e da Estátua de Santo Antônio em Caridade, no interior do Ceará, entraram em uma nova etapa na última semana, com o revestimento e modelagem artística feita à mão da cabeça da figura religiosa.

Segundo estimativas da prefeitura de Caridade, a expectativa é de que a pintura seja finalizada em setembro deste ano, enquanto a entrega do monumento deve ocorrer em fevereiro de 2027.

A obra, que é realizada de forma conjunta entre Município e Estado, tem o objetivo de finalizar um espaço cultural com total de 4,4 mil m² voltado para o turismo religioso.

Segundo Júnior Tavares, ex-prefeito de Caridade, esposo da atual prefeita e um dos responsáveis pela condução da obra, a estrutura do complexo que abriga a estátua é distinta das comuns e, portanto, cada nova fase precisa de mais detalhamento para ser concluída.

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Neste momento, a parte interna da Estátua de Santo Antônio está concluída, enquanto a nova fase deve conceder a "forma definitiva" do santo.

"É como se fosse um prédio de 12 andares, que você faz toda aquela estrutura que se vê muito em Fortaleza, por exemplo. Depois disso é que se vem fazendo o fechamento. O prédio, então, vai ter elevador, vai ser muito seguro. Daí, agora, o artista entrou com o revestimento. O santo foi moldado por pedaços embaixo e fomos colocando por partes", ressalta.

Revestimento da cabeça de Santo Antônio em Caridade

O ex-prefeito da cidade explica que, apesar da curiosidade sobre a cabeça, ela já havia sido fixada em dezembro do ano passado e, portanto, o revestimento agora concede as formas da parte icônica da estátua. 

A previsão é de que as próximas semanas sejam de finalização do processo. "A expectativa é de setembro, já no final do mês, o artista estar retirando toda a estrutura de lado para já pintar o santo", reforçou ele ao citar o escultor cearense Markus Moura, responsável pelo desenho da nova escultura. 

Enquanto isso, a entrega oficial do novo complexo deve ocorrer, segundo as estimativas mais conservadoras, em fevereiro de 2027. 

Obra consiste na finalização do revestimento externo do corpo do santo.
Legenda: Obra consiste na finalização do revestimento externo do corpo do santo.
Foto: Divulgação/Prefeitura de Caridade.

Ainda conforme Júnior Tavares, quando a estrutura de 33 metros de altura estiver finalizada, as obras complementares do entorno, como calçadas e adequações na região, também precisarão ser concluídas. Por conta disso, a expectativa é de que tudo ocorra mais à frente.

"A gente aposta em fevereiro de 2027, até por conta de que, quando chega dezembro, pode-se ter de aguardar mais. Como há recurso do Estado, embora tenhamos todos os custos garantidos, temos que esperar também", comenta. 

Esta semana, o governador do Ceará, Elmano de Freitas, fez visita à obra. "Não é fácil uma construção de uma obra dessa. O governador foi lá, nos visitou para saber do andamento, e ficou impressionado em como é complexa", completou Júnior Tavares. 

A Superintendência de Obras Públicas (SOP) apontou, em nota, que "concluiu a estrutura interna e a base do santo, que funcionará como espaço cultural, incluindo um mirante com vista para a cidade".

Conforme a pasta, a prefeitura de Caridade finalizou o içamento e a montagem das estruturas metálicas da cabeça e dos membros da estátua, com a responsabilidade de iniciar o revestimento externo do corpo e a pavimentação de um acesso ao local.

Cabeça do Santo Antônio virou história

A história do Santo Antônio em Caridade vem desde 1984, quando Raul Linhares, então prefeito do município, solicitou ao artista Franzé D'Aurora um monumento para homenagear o santo casamenteiro. 

Na época, o início do processo de construção começou com o corpo erguido no Morro do Serrote, mas a cabeça do santo nunca se reuniu com o torso. O peso, por conta dos ventos, não foi movido para o topo, permanecendo nas proximidades da casa de Antônia Cilda desde 1986, muito antes da moradora passar a habitá-la.

A visão do santo sem cabeça virou rotina para os moradores e, em meio às histórias, virou conto que serviu de inspiração para a escritora Socorro Acioli na obra "A Cabeça do Santo".

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